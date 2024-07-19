Міжнародний олімпійський комітет опублікував список за підсумками перевірок із переліком нейтральних спортсменів з РФ та Білорусі, які зможуть виступити на Іграх-2024 у Парижі, повідомили на сайті комітету.

Хто такі нейтральні атлети

"Індивідуальні нейтральні спортсмени – це спортсмени з білоруськими чи російськими паспортами, які мають право на участь і запрошені брати участь у Олімпійських іграх у Парижі 2024 року. Квоти AIN визначалися на ігровому полі через існуючі кваліфікаційні змагання та спеціальні вимоги до участі", – пояснили в МОК.

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За словами комісії, "нейтральні атлети" виступатимуть виключно в особистих турнірах. Представники комісії також нагадали, що в березні цього року Виконавчий комітет МОК заснував Групу з розгляду відповідності індивідуальних нейтральних спортсменів (AINERP) для оцінки відповідності кожного спортсмена з російським чи білоруським паспортом участі в Олімпійських іграх у Парижі 2024 року, а також відповідності їхнього допоміжного персоналу.

Скільки росіян і білорусів прийняли запрошення на Олімпійські ігри в Парижі 2024

Серед російських спортсменів на Олімпійських іграх цьогоріч виступатимуть такі:

Велоспорт: Тамара Дронова, Альона Іванченко, Глєб Сиріца

Стрибки на батуті: Анжела Бладцева

Теніс: Даніїл Мєдвєдєв, Роман Сафіуллін, Єкатєріна Алєксандрова, Мірра Андрєєва, Павєл Котов, Діана Шнайдер, Єлєна Вєсніна

Веслування на каное і байдарках: Алєксєй Коровашков, Захар Пєтров, Олеся Ромасєнко

Плавання: Євгєній Сомов

Водночас Білорусь на Іграх представлятимуть такі спортсмени:

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Велоспорт: Анна Церах

Стрибки на батуті: Іван Літвінович, Віолета Барділовськая

Важка атлетика: Сюзанна Валодзька, Євген Тіханцов

Боротьба: Абубакар Хаслаханов

Тхеквондо: Георгій Гурциєв

Академічне веслування: Явген Залатой, Таццяна Клімович

Плавання: Ілья Шиманович, Настасся Шкурдай, Аліна Змушко

Стрільба: Дар'я Чуприс, Аляксандра Пятрова

Веслування на байдарках і каное: Владіслав Кравец, Юлія Трушкіна

Олімпіада-2024 у Парижі – що відомо

Нагадаємо, що Міжнародна тенісна федерація (ITF) оголосила про рішення допустити росіян та білорусів до участі в Олімпіаді та Паралімпіаді 2024 року в Парижі у нейтральному статусі.

Дозвіл на участь в Олімпіаді 2024 отримають тенісисти, які відповідатимуть умовам нейтральності, визначеним Міжнародними олімпійським та паралімпійським комітетами.

Водночас мер Парижа Анн Ідальго заявила, що російським та білоруським атлетам не будуть раді в її місті під час літніх Олімпійських ігор. Таку заяву вона зробила під час візиту до Києва.

Літні Олімпійські ігри пройдуть у Парижі з 26 липня по 11 серпня, Паралімпійські ігри – з 28 серпня по 8 вересня. Росія та Білорусь не змагатимуться там у командних видах спорту. Натомість їхні спортсмени можуть брати участь в індивідуальних змаганнях у статусі нейтральних.