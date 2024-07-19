Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе вважає, що закінчення війни в Україні покращить ситуацію в регіоні та вплине на ставлення ЄС до Грузії, пише Newsgorgia.

Закінчення війни в Україні сприятиме покращенню ставлення ЄС до Грузії

"Моє загальне враження таке, що щойно в регіоні глобально зміниться і заспокоїться ситуація, ставлення до Грузії суттєво зміниться", – пояснив Кобахідзе.

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За його словами, цей процес почнеться й до того, однак багато чого залежить від того, коли заспокоїться політична ситуація в регіоні. Головною умовою для стабілізації він назвав закінчення війни в Україні.

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"Ми дуже сподіваємося, що максимум через рік війна в Україні завершиться, відповідно, заспокоїться ситуація в регіоні, і це позитивно відіб'ється загалом на політичній ситуації в нашому регіоні та ставленні до Грузії", – зауважив прем'єр.

Парламент Грузії схвалив скандальний закон про "іноагентів" у фінальному читанні

Парламент Грузії у третьому, остаточному читанні схвалив закон "Про прозорість іноземного впливу". Закон передали на підпис президентці країни, проте після її відмови, документ підписав голова перламенту.

Більше по темі ЄС спрямує 100 млн євро для Укренерго на ремонт системи передачі електроенергії Домовленості підписали 18 липня голова "Укренерго" Володимир Кудрицький та голова представництва KfW в Україні Лоренц Гесснер

Двоє громадян США були заарештовані у понеділок в Тбілісі, де тисячі людей впродовж кількох тижнів виходили на вулиці, протестуючи проти рішення уряду ухвалити новий, інспірований Кремлем законопроект про "іноземних агентів".

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А грузинська опозиція оголосила бойкот парламенту після ухвалення закону про "іноагентів". Після прийняття закону про "іноагентів" партія не бачить сенсу в участі у роботі парламенту.