Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе вважає, що закінчення війни в Україні покращить ситуацію в регіоні та вплине на ставлення ЄС до Грузії, пише Newsgorgia.

Закінчення війни в Україні сприятиме покращенню ставлення ЄС до Грузії

"Моє загальне враження таке, що щойно в регіоні глобально зміниться і заспокоїться ситуація, ставлення до Грузії суттєво зміниться", – пояснив Кобахідзе.

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За його словами, цей процес почнеться й до того, однак багато чого залежить від того, коли заспокоїться політична ситуація в регіоні. Головною умовою для стабілізації він назвав закінчення війни в Україні.

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"Ми дуже сподіваємося, що максимум через рік війна в Україні завершиться, відповідно, заспокоїться ситуація в регіоні, і це позитивно відіб'ється загалом на політичній ситуації в нашому регіоні та ставленні до Грузії", – зауважив прем'єр.

Парламент Грузії схвалив скандальний закон про "іноагентів" у фінальному читанні

Парламент Грузії у третьому, остаточному читанні схвалив закон "Про прозорість іноземного впливу". Закон передали на підпис президентці країни, проте після її відмови, документ підписав голова перламенту.

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Домовленості підписали 18 липня голова "Укренерго" Володимир Кудрицький та голова представництва KfW в Україні Лоренц Гесснер

Двоє громадян США  були заарештовані у понеділок в Тбілісі, де тисячі людей впродовж кількох тижнів виходили на вулиці, протестуючи проти рішення уряду ухвалити новий, інспірований Кремлем законопроект про "іноземних агентів".

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А грузинська опозиція оголосила бойкот парламенту після ухвалення закону про "іноагентів". Після прийняття закону про "іноагентів" партія не бачить сенсу в участі у роботі парламенту.

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