Народна депутатка Мар’яна Безугла написала заяву на вихід із фракції "Слуга народу" через нерозуміння пріоритетів її колег у комітеті, написала нардепка у соцмережі Фейсбук.

Безугла вийшла з партії "Слуга народу"

За словами Безуглої, представники фракції в Комітеті об'єднуються з опозицією у питаннях саботажу, а не виконання мети законодавства та контролю над сектором нацбезпеки та оборони.

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"Вони працюють спільно з фракціями "ЄС", "Голос" та "Батьківщина" щодо цього. І все це робиться "підкилимно", – зауважила народна депутатка.

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За її словами, вона більше не має моральних сил асоціювати себе з фракцією "навіть формально."

"Надіслала заяву про вихід з парламентської фракції "Слуга Народу". Остаточно. Заяву мають зачитати цього тижня", – додала нардепка. 

Безуглу зняли з посади голови парламентського підкомітету – що відомо

15 липня нардепку зняли з посади голови підкомітету з питань цивільного демократичного нагляду та контролю Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвитку.

Водночас вона залишається заступницею голови Комітету питань національної безпеки, оборони та розвідки, членом комітету та народною депутаткою України.

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Під час голосування за її звільнення з посади утрималися чотири депутати.

6 січня народні депутати зареєстрували у Верховній Раді проєкт постанови №10391 про відкликання Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Авторами відповідного документа виступили члени комітету, зокрема його керівництво.

Раніше оборонний комітет рекомендував відсторонити Безуглу з посади заступниці голови.

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