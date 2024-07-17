Народна депутатка Мар’яна Безугла написала заяву на вихід із фракції "Слуга народу" через нерозуміння пріоритетів її колег у комітеті, написала нардепка у соцмережі Фейсбук.

Безугла вийшла з партії "Слуга народу"

За словами Безуглої, представники фракції в Комітеті об'єднуються з опозицією у питаннях саботажу, а не виконання мети законодавства та контролю над сектором нацбезпеки та оборони.

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"Вони працюють спільно з фракціями "ЄС", "Голос" та "Батьківщина" щодо цього. І все це робиться "підкилимно", – зауважила народна депутатка.

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За її словами, вона більше не має моральних сил асоціювати себе з фракцією "навіть формально."

"Надіслала заяву про вихід з парламентської фракції "Слуга Народу". Остаточно. Заяву мають зачитати цього тижня", – додала нардепка.