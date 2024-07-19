Служба безпеки повідомила про затримання чергового колаборанта, який став заступником очільника департаменту зовнішніх зв’язків та внутрішньої політики місцевої окупаційної адміністрації Росії.

Служба безпеки затримала колаборанта в Херсоні

Ним виявився 55-річний керівник однієї з районних організацій міської "Спілки ветеранів Афганістану", який після захоплення обласного центру добровільно запропонував ворогу свою допомогу у війні проти України.

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Він увійшов до пулу псевдоактивістів гауляйтера Сальдо, які публічно виступали на підтримку Кремля нібито від імені пересічних людей та громадських організацій.

У липні 2022 року чоловік був одним із головних учасників проросійського форуму, де закликав приєднати регіон до складу Росії.

Виступ зловмисника подали як нібито спільну позицію місцевої громади, але після звільнення Херсона колаборант вирішив сховатись, хоча згодом його затримали спеціалісти Служби безпеки.

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Фото: Служба безпеки України

Яке покарання загрожує поплічнику Сальдо

Йому повідомили про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

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Зраднику загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.