Міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс відвідає третю Вільнюську термофікаційну електростанцію (ТЕЦ-3), де огляне невикористовуване обладнання, яке передадуть Україні, та обговорить безпеку енергетичних об'єктів і підтримку України.
Про це повідомляє литовський мовник LRT.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
У Литві вирішили передати Україні обладнання з ТЕЦ-3 - що відомо
Литовська енергетична компанія Ignitis gamyba (колишня Lietuvos Energija) вирішила передати Україні обладнання ТЕЦ-3.
Ця електростанція була зупинена 2015 року через високі експлуатаційні витрати. Керівник компанії Асти Сунгайлене зазначив, що обладнання ТЕЦ-3 не тільки підходить для енергетичної інфраструктури України, а й задовольняє потреби оператора електромереж країни.
Допомога Україні від Литви – що відомо
Загалом з березня 2022 року Україна отримала від Литви 77 вантажів енергетичного обладнання загальною вагою понад 1 433 тонни, серед якого, зокрема, два потужні трансформатори.
У Литві підтримали вихід із конвенції про заборону касетних боєприпасів
Також Литва виділила близько 13 млн євро на проєкти, пов'язані з відновленням України та реабілітацією захисників.
Водночас на реалізацію проєкту "Реновація та відновлення школи Зелений Гай у Миколаєві" виділили 2,7 млн євро. Відновлення проводитиме Центральне агентство управління проєктами протягом 18 місяців. Також на фінансування програми "Реабілітація та реінтеграція поранених і постраждалих від війни в Україні" витратять 10 млн євро.
Литва надала 5 млн євро на реконструкцію зруйнованих шкіл і дитсадків, обладнання бомбосховищ і встановлення інших засобів захисту.