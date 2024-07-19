Міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс відвідає третю Вільнюську термофікаційну електростанцію (ТЕЦ-3), де огляне невикористовуване обладнання, яке передадуть Україні, та обговорить безпеку енергетичних об'єктів і підтримку України.

Про це повідомляє литовський мовник LRT.

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У Литві вирішили передати Україні обладнання з ТЕЦ-3 - що відомо

Литовська енергетична компанія Ignitis gamyba (колишня Lietuvos Energija) вирішила передати Україні обладнання ТЕЦ-3.

Ця електростанція була зупинена 2015 року через високі експлуатаційні витрати. Керівник компанії Асти Сунгайлене зазначив, що обладнання ТЕЦ-3 не тільки підходить для енергетичної інфраструктури України, а й задовольняє потреби оператора електромереж країни.

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Допомога Україні від Литви – що відомо

Загалом з березня 2022 року Україна отримала від Литви 77 вантажів енергетичного обладнання загальною вагою понад 1 433 тонни, серед якого, зокрема, два потужні трансформатори.

Більше по темі У Литві підтримали вихід із конвенції про заборону касетних боєприпасів На думку депутатів Сейму, подальше членство обмежує оборону Литви і робить стримування менш ефективним.

Також Литва виділила близько 13 млн євро на проєкти, пов'язані з відновленням України та реабілітацією захисників.

Водночас на реалізацію проєкту "Реновація та відновлення школи Зелений Гай у Миколаєві" виділили 2,7 млн євро. Відновлення проводитиме Центральне агентство управління проєктами протягом 18 місяців. Також на фінансування програми "Реабілітація та реінтеграція поранених і постраждалих від війни в Україні" витратять 10 млн євро.

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Литва надала 5 млн євро на реконструкцію зруйнованих шкіл і дитсадків, обладнання бомбосховищ і встановлення інших засобів захисту.