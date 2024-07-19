Наразі в Україні налічується 10,26 млн пенсіонерів, повідомив Опендатабот.

Які пенсії отримують українські пенсіонери

Майже 4,5 мільйона пенсіонерів отримують пенсії менше 4 тис. гривень.

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Більше половини цих пенсіонерів отримують виплати нижчі за 3 тис. гривень, але частка пенсіонерів з пенсіями менше 4000 гривень скоротилася з 51% до 43,5% за перше півріччя цього року.

Водночас 1,2 млн громадян отримують середню пенсію понад 10 тис. гривень. Середня пенсія в Україні зросла завдяки індексаціям, проведеним у березні. Зараз вона складає 5816 гривень, що на 8% більше, ніж у 2023 році.

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Фото: Опендатабот

Яка середня пенсія в Україні

Найвищою середня пенсією в Києві є 7940,27 гривень, що на 36,5% більше за середню по країні.

Водночас найменшу середню пенсію отримують пенсіонери Тернопільщини – 4436,41 гривень, що на 24% менше за середню.

У 8 регіонах України (Дніпропетровщина, Донеччина, Житомирщина, Київ, Рівненщина, Луганщина, Запорізька та Київська області) середня пенсія вища за середню по країні.

Фото: Опендатабот