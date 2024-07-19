Російська армія втратила цілі підрозділи 132-ої бригади «Беркут», 101-го полку, 109-го полку на Торецькому напрямку, що на Донеччині. Під Торецьком також повністю розбиті групи ПВК «Ветеран», розповів у коментарі Kyiv Post речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

Росія зазнає значних втрат на Торецькому напрямку - що відомо

"Противник втратив цілі підрозділи 132-ої бригади «Беркут», 101-го полку, 109-го полку, під Торецьком повністю розбиті групи ПВК «Ветеран». Ситуація для ворога настільки далека від очікуваного результату, що він почав вводити резерви", - зазначив Волошин.

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За словами речника, минулої доби російська армія продовжувала активні дії. За підтримки авіації ворог здійснив 20 атак на позиції наших захисників в районах Північного, Торецька та Нью-Йорка.

Крім того, армія РФ завдавала ударів КАБами та некерованими авіаційними ракетами.

"Противник останнім часом проводить штурми [силами] від відділення до роти. Підтримував свої дії ударами бомбардувальної авіації. 10 авіабомб (КАБів) ворог скинув за добу на Торецькому напрямку", - сказав Волошин.

Речник зазначив, що російські окупанти активно застосовують авіацію на цьому напрямку. Зокрема, бомбардуванням піддались райони населених пунктів Північне та Торецьк.

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За минулу добу армія РФ здійснила понад 231 обстріл з різних видів озброєння по Торецькому напрямку.

Є інформація, що для проведення активних дій окупанти мають наміри посилити свої підрозділи ще двома бригадами. 17 липня речник "Хортиці" повідомив Kyiv Post більше інформації про підсилення для проведення активних наступальних дій на Торецькому напрямку.

За словами Волошина, перехоплені радіообміни між російськими військовими свідчать, що у диверсійно-розвідувальних групах противника присутні жінки.

"Цієї доби Сили оборони адекватно реагують на дії загарбників, вживають необхідних заходів для виснаження їх наступального потенціалу", - підсумував речник.

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На початку липня речник ОСУВ "Хортиця" зазначав, що російські війська наступають на Торецьк.

Торецьк знаходиться приблизно за 10 кілометрів від окупованої Росією Горлівки та за 40 кілометрів на північ від Авдіївки.