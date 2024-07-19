Головні заяви Президента України Володимира Зеленського під час інтерв'ю з ВВС.

Позиція Зеленського щодо Трампа

Зеленський заявив, що готовий працювати з будь-ким, хто перебуває при владі в США.

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"Можливо, він справді не розуміє, що відбувається в Україні, тому ми повинні працювати зі Сполученими Штатами", – сказав Президент.

"Я не думаю, що позиція Британії зміниться. Але я хотів би, щоб прем’єр-міністр Стармер став особливим – говорячи про міжнародну політику, про захист світової безпеки, про війну в Україні", – наголосив Зеленський.

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Україні потрібна не нова сторінка, а сили, щоб перегорнути цю

За його словами, увесь світ повинен чинити тиск на Росію, щоб переконати її сісти за стіл переговорів і розглянути можливість припинення війни.

"Це не означає, що всі території відвойовуються силою. Я думаю, що сила дипломатії може допомогти", – пояснив Зеленський, додавши, що слабша Росія на полі бою поставить Україну на сильнішу позицію за столом переговорів.

Більше по темі Зеленський ініціював законопроєкт про позбавлення державних нагород за підтримку РФ Зокрема, держнагород позбавлять за популяризацію або пропаганду РФ чи вчинення інших протиправних дій проти України.

Однак Президент нагадав, що Україна готова погодитись на дипломатичне врегулювання війни.

"Здійснюючи тиск на Росію, я вважаю, що можна погодитися на дипломатичне врегулювання", – зауважив Президент України.

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Україна не має літаків F-16

Зеленський наголосив, що Україна розраховувала на те, що військові зусилля активізують прибуттям літаків F-16, обіцяних союзниками цього літа, але ЗСУ їх ще не побачили.

"Пройшло 18 місяців, а літаки до нас не долетіли", – додав Президент України.

Водночас він зазначив, що нові винищувачі необхідні для того, щоб допомогти українцям подолати домінування Росії в повітрі та "розблокувати небо".