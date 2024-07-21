З агресією ми стикаємося кожен день. Це може бути по дорозі на роботу, у транспорті, на вулиці, у магазині, в офісі чи навіть у ліфті. Часом ми можемо бути лише свідками, деколи самі проявляємо агресію, а інколи, навіть, стаємо жертвами такої поведінки.

Що таке агресія

Агресія — це певна поведінка людини, яка може призвести до заподіяння шкоди іншій особі. Вона може проявлятися різними шляхами: зазвичай, вербально та фізично. Рідше, соціально та через пасивну агресію.

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Вербальна: через образливі слова, крики або погрози.

Фізична: бійка, стусани/удари, кусання, будь-які інші тілесні ушкодження або навіть псування якихось предметів.

Соціальна: коли людина поводить себе агресивно, щоб маніпулювати іншими: каже неправду, щоб зашкодити репутації, поширює плітки, щоб ізолювати друзів один від одного.

Пасивна: пасивна агресія – виявляється через мовчання, ігнорування, специфічні жарти чи різкі висловлювання, міміку, яка «натякає».

Агресія - це поведінка, спрямована на заподіяння шкоди іншій людині. Фото: ijak.waykun.com

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Причини агресії

Не буває однакових причин для агресії. Адже всі ми різні, у кожного різне дитинство, виховання та життєва стежка. Ми зібрали найбільш розповсюджені причини для агресії.

Наслідування. Часто у фільмах чи якихось програмах можна зустріти приклади агресії, тому починають думати, що це нормальна поведінка і загал чинить так само. Може бути і приклад із сім’ї, як із дитинства, так і в дорослому віці. Коли діти бачать агресію з боку батьків, то часто сприймають це, як нормальне явище. Сюди ж можна віднести й дуже суворе виховання, коли батьки не пояснюють дитині в чому її провина, а просто лупцюють.

Часто у фільмах чи якихось програмах можна зустріти приклади агресії, тому починають думати, що це нормальна поведінка і загал чинить так само. Може бути і приклад із сім’ї, як із дитинства, так і в дорослому віці. Коли діти бачать агресію з боку батьків, то часто сприймають це, як нормальне явище. Сюди ж можна віднести й дуже суворе виховання, коли батьки не пояснюють дитині в чому її провина, а просто лупцюють. Стрес. Люди знаходяться певний час у напрузі, у неї певні нерозв'язані питання, і коли в такому стані до неї підходять чи щось їй роблять, відбувається «скид енергії». Тобто людина через вияв агресії, пробує позбутися своєї напруги від стресу. Так само це може бути захисним механізмом. Мозок спрямований на розв’язання проблеми, а тут ззовні додається ще щось, у такий спосіб організм намагається зупинити додаткові зобов’язання.

Люди знаходяться певний час у напрузі, у неї певні нерозв'язані питання, і коли в такому стані до неї підходять чи щось їй роблять, відбувається «скид енергії». Тобто людина через вияв агресії, пробує позбутися своєї напруги від стресу. Так само це може бути захисним механізмом. Мозок спрямований на розв’язання проблеми, а тут ззовні додається ще щось, у такий спосіб організм намагається зупинити додаткові зобов’язання. Фізіологія. Усі ми люди й маємо хороші й погані дні. Колись ми можемо не виспатися, може боліти голова чи живіт просто погано себе почувати. І саме це впливає на нас, на наш настрій і робить більш схильними до агресії.

Усі ми люди й маємо хороші й погані дні. Колись ми можемо не виспатися, може боліти голова чи живіт просто погано себе почувати. І саме це впливає на нас, на наш настрій і робить більш схильними до агресії. Невдоволення. Часто можна побачити, що людина чимось незадоволена, що завжди щось не так. Найчастіше такі люди незадоволені собою і замість аутоагресії (агресії на себе) вони проявляють її на інших. Тут важко допомогти чи щось змінити, адже поки люди сама не зміниться і не покращить себе — інші не зможуть допомогти.

Часто можна побачити, що людина чимось незадоволена, що завжди щось не так. Найчастіше такі люди незадоволені собою і замість аутоагресії (агресії на себе) вони проявляють її на інших. Тут важко допомогти чи щось змінити, адже поки люди сама не зміниться і не покращить себе — інші не зможуть допомогти. Невпевненість. Іноді ми можемо робити щось уперше, або нам може бути страшно, і замість того, щоб сказати про це, люди поводяться агресивно. Цією агресію дехто хоче замаскувати невпевненість у собі та здаватися кращою. Але може бути й навпаки, особа вже мала негативний досвід і просто заздалегідь захищає себе через агресію.

Іноді ми можемо робити щось уперше, або нам може бути страшно, і замість того, щоб сказати про це, люди поводяться агресивно. Цією агресію дехто хоче замаскувати невпевненість у собі та здаватися кращою. Але може бути й навпаки, особа вже мала негативний досвід і просто заздалегідь захищає себе через агресію. Медичні проблеми. Причиною агресії можуть бути: алкоголь, тютюн, різні препарати, які подразнюють нервову систему й після яких людина погано себе контролює і може поводитися неадекватно. Так само це можуть бути й проблеми з ментальним здоров’ям. Деякі психічні стани чи хвороби призводять до агресії.

Треба зазначити, що агресія може виникнути раптово, як певний спалах емоцій. Але в будь-якому разі є причини таких спалахів, спалах агресії стає наслідком накопичувального ефекту. Людина довгий час мовчить, тримає все собі, а потім просто не витримує і навіть маленька проблема, може призвести до емоційної бурі. Треба спостерігати за собою та своїм станом. Найкраще одразу проговорювати різні ситуації та відпускати емоції, а не тримати їх постійно в собі.

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Важливо вміти вирішувати конфлікти мирним шляхом без агресії. Фото: holdyou.net

Як контролювати та реагувати на агресію

Іноді, коли ми зустрічаємося з агресією, можемо розгубитися і не розуміти, що робити. Деколи ми можемо відчувати прилив злості, яка потім переросте в агресію, але не знати, що із цим робити. Є способи, як впоратися з агресією. Цей список не вичерпний, тож тут зібрано найрозповсюдженіші рекомендації.

Відійти. Найперша й найкраща дія, яку необхідно зробити. Це стосується і ситуації, коли ви злі, і коли хтось агресивно себе поводить. По-перше, для вас це хороша можливість охолонути, заспокоїтися і не реагувати на тригер (якусь дію чи людину). По-друге, ви можете себе зберегти від наслідків агресії іншої особи, як фізичної, так і словесної.

Найперша й найкраща дія, яку необхідно зробити. Це стосується і ситуації, коли ви злі, і коли хтось агресивно себе поводить. По-перше, для вас це хороша можливість охолонути, заспокоїтися і не реагувати на тригер (якусь дію чи людину). По-друге, ви можете себе зберегти від наслідків агресії іншої особи, як фізичної, так і словесної. Дихання. Щоб гнів не перейшов в агресію та для власного спокою необхідно правильно дихати. Потрібно зробити глибокий вдих і потім глибокий видих. Рівномірне дихання заспокоює нервову систему та урівноважує думки. Також можна ще рахувати під час дихання від одного до двадцяти. Це перезавантажує мозок та допомагає відволіктися.

Щоб гнів не перейшов в агресію та для власного спокою необхідно правильно дихати. Потрібно зробити глибокий вдих і потім глибокий видих. Рівномірне дихання заспокоює нервову систему та урівноважує думки. Також можна ще рахувати під час дихання від одного до двадцяти. Це перезавантажує мозок та допомагає відволіктися. Відволіктися. Злість та агресію в нас спричиняє певна ситуація, людина чи подія. Для того, щоб вберегти себе від негативних емоцій можна перемикатися на щось інше. Тобто, можна відволікти себе якоюсь іншою дією. Можна зайнятися спортом, улюбленим хобі чи просто зробити якісь хатні справи.

Злість та агресію в нас спричиняє певна ситуація, людина чи подія. Для того, щоб вберегти себе від негативних емоцій можна перемикатися на щось інше. Тобто, можна відволікти себе якоюсь іншою дією. Можна зайнятися спортом, улюбленим хобі чи просто зробити якісь хатні справи. Говорити. Накопичення емоцій всередині себе, згодом може призвести до агресії. Щоб цього не сталося необхідно говорити тут і зараз. Говорити щиро і правдиво. Навіть, якщо розмова нелегка, необхідно говорити, адже в майбутньому це зменшить рівень вашого гніву й можливості прояву агресії.

Накопичення емоцій всередині себе, згодом може призвести до агресії. Щоб цього не сталося необхідно говорити тут і зараз. Говорити щиро і правдиво. Навіть, якщо розмова нелегка, необхідно говорити, адже в майбутньому це зменшить рівень вашого гніву й можливості прояву агресії. Екологічно відпустити. Можуть бути різні ситуації та події в кожної людини. Для того, щоб не нашкодити іншим, коли у вас поганий день чи все навколо дістало, необхідно навчитися правильно випускати пару. Для цього можна піти кудись покричати чи побити грушу. Існують, навіть, спеціальні кімнати для вивільнення злості та агресії. Усім нам необхідно іноді туди сходити, щоб відчувати себе краще та не зриватися на інших.

Можуть бути різні ситуації та події в кожної людини. Для того, щоб не нашкодити іншим, коли у вас поганий день чи все навколо дістало, необхідно навчитися правильно випускати пару. Для цього можна піти кудись покричати чи побити грушу. Існують, навіть, спеціальні кімнати для вивільнення злості та агресії. Усім нам необхідно іноді туди сходити, щоб відчувати себе краще та не зриватися на інших. Дотримуватися рівноваги. Кожен вияв агресії у ваш бік – це певна провокація. Вам необхідно навчитися не піддаватися на провокації, а залишатися врівноваженим. Звичайно, це вийде не одразу. Але з кожним разом ви можете знати ваші слова подразники й заздалегідь придумувати відповідь на них. Найгірше що може бути це агресія у відповідь на агресію. Вміти бути спокійним під час бурі важко, але це необхідно для вашого кращого життя.

Кожен вияв агресії у ваш бік – це певна провокація. Вам необхідно навчитися не піддаватися на провокації, а залишатися врівноваженим. Звичайно, це вийде не одразу. Але з кожним разом ви можете знати ваші слова подразники й заздалегідь придумувати відповідь на них. Найгірше що може бути це агресія у відповідь на агресію. Вміти бути спокійним під час бурі важко, але це необхідно для вашого кращого життя. Слухати-мовчати. Як би це парадоксально не звучало, але іноді людина проявляє агресію, бо її рідко слухали. І тут найкраще, це просто вислухати й не давати порад. Виявлення поваги та емпатії до іншої людини, можуть змінити ситуацію та зробити день кращим і ваш і інших. Так само іноді треба просто промовчати та не відповідати іншій людині, або ж почекати слушного моменту, коли безпечно буде щось сказати. Адже коли людина агресивна та емоції її переповнюють їй дуже важко когось слухати, адже спочатку необхідно заспокоїтися, щоб сприймати інформацію.

Як би це парадоксально не звучало, але іноді людина проявляє агресію, бо її рідко слухали. І тут найкраще, це просто вислухати й не давати порад. Виявлення поваги та емпатії до іншої людини, можуть змінити ситуацію та зробити день кращим і ваш і інших. Так само іноді треба просто промовчати та не відповідати іншій людині, або ж почекати слушного моменту, коли безпечно буде щось сказати. Адже коли людина агресивна та емоції її переповнюють їй дуже важко когось слухати, адже спочатку необхідно заспокоїтися, щоб сприймати інформацію. Звернутися до спеціаліста. Якщо ви часто відчуваєте гнів та агресію щодо інших, то можна сходити до психолога, щоб він вам допоміг розібратися з причиною. Похід до спеціаліста це нормальна практика, яка покращує ваше здоров’я. Іноді дуже важко розібратися з тригерами (що саме провокує гнів) та зрозуміти, як діяти в тій чи іншій ситуації.

Кожна людина має зрозуміти, що саме вона буде робити, коли зустрічається з агресією. Немає правильної відповіді. Існують різні варіанти дій, необхідно підібрати, що саме підходить для вас.

Пасивна агресія може проявлятися через ігнорування прохання, щоб показати свою неприязнь або байдужість. Фото: vabos.com.ua

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Як не варто відповідати на агресію

Найперше, необхідно пам’ятати, що ніколи не треба відповідати агресією на агресію. Це дуже погана комбінація, яка призводить до негативних наслідків. Яка б ситуація не була, намагайтеся стримуватися і розв'язати проблему конструктивно.

Також важливо уникати таких дій: підвищення голосу, загрозливого тону, агресивних поз та жестів. Різні провокативні дії будуть посилювати агресію. Це так само стосується і слів: не треба саркастично глузувати чи висміювати опонента.

Намагайтеся вирішити проблему самостійно, якщо це не виходить, тоді можна залучати сторонніх. Пам’ятайте, ви ніколи не знатимете, що на думці в іншого, тому залучення сторонніх, може, як допомогти, так і нашкодити.

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Необхідно навчитися не реагувати на агресію, а залишатися врівноваженим. Фото: lt.multycourse.com.ua

І наостанок, ніколи не застосовуйте фізичну силу. Ви ніколи не знаєте, які можуть бути наслідки для вас чи для іншого. Зазвичай фізична сила у відповідь на агресію несе за собою, лише негативний результат. Будьте розумніші та відійдіть від таких людей.

Різні події навколо нас можуть викликати великий спектр різних емоцій, і це нормально, іноді відчувати гнів та агресію. Кожна людина самостійно відповідає за свої власні емоції, тому необхідно контролювати своє самопочуття та не запускати свій стан.

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За емоції інших ми не можемо відповідати. Агресія спрямована на вас – це не ваша провина й не сприймайте це на ваш рахунок. Це просто інша людина не змогла впоратися зі своїми емоціями та виплеснула їх на вас.

Агресію можна проявляти й через "забування" про важливі зустрічі чи невиконання певних доручень. Фото: vabos.com.ua

Пам’ятайте, усі ми живі люди зі своїми емоціями, думками та світосприйняттям. Навіть, якщо хтось проявляє агресію у вашу сторону намагайтесь ставитися до них із певною повагою, навіть якщо важко. Найліпше спробуйте відгородити себе та відійти від них, бережіть своє ментальне здоров’я.