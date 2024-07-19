Під час масштабної спецоперації у рамках розслідування щодо розкрадання 138 млн грн, виділених на потреби армії, українські правоохоронці провели 70 обшуків та повідомили 30 підозр службовцям по всій Україні, повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

В Україні викрили багатомільйонну схему розкрадання коштів армії - що відомо

“За процесуального керівництва спецпрокуратур у сфері оборони Офісу генпрокурора спільно з ДБР, СБУ, НПУ, УСР, БЕБ та за сприяння керівництва Міноборони та ЗСУ проведено масштабну спецоперацію з викриття організаторів та учасників злочинних схем з розкрадання бюджету, виділеного для забезпечення потреб ЗСУ”, - заявили у ОГП.

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Загальна сума збитків державі - понад 138 млн грн.

Причетними до розкрадань коштів виявилися службовці квартирно-експлуатаційних підрозділів спільно з представниками комерційних структур майже в усіх регіонах України.

Більше по темі СБУ затримала молодиків у Львові, які підпалювали авто ЗСУ на замовлення ФСБ Ними виявились двоє місцевих молодиків віком 17 та 18 років, які шукали легкого заробітку.

Правоохоронці також викрили окремих службовців на недбалому ставленні до військової служби та незаконному збагаченні.

У яких областях України затримали службовців за розкрадання коштів

За результатами слідчих дій затримано та повідомлено про підозру 30 особам, з них 15 - у складі організованих злочинних груп.

Серед підозрюваних - 3 начальники квартирно-експлуатаційних управлінь у м. Харкові, на Миколаївщині та Дніпропетровщині, 7 начальників квартирно-експлуатаційних відділів у Кропивницькому, Чернігові, Львові, на Прикарпатті, Житомирщині, Волині та Луганщині, а також представники комерційних структур.

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Правоохоронці інкримінують посадовцям розтрату та привласнення коштів під час закупівель за завищеними цінами:

паливної деревини для потреб оборони

електроенергії

природного газу

меблів для армії

проведення будівельних робіт на об’єктах військової інфраструктури

зловживання службовим становищем

недбале ставлення до військової служби

створення, керівництво злочинною організацією та участь у ній.

Зазначається, що одному з підозрюваних - начальнику регіонального КЕВ - інкриміновано незаконне набуття активів на суму 11,7 млн грн у вигляді комерційного майна, земділянок, інших засобів та речей через оформлення їх на довірену особу.

У межах слідства правоохоронці провели понад 70 обшуків у приміщеннях структурних підрозділів територіальних КЕУ та підприємств по всій території України.

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Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Слідчі дії тривають.