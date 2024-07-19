О 16:50 у Миколаєві оголосили повітряну тривогу, під час якої стався "приліт" по житловому мікрорайону. Є влучання у дитячий майданчик. Відомо про трьох загиблих та п'ятьох постраждалих. Серед загиблих дитина.

Атака на Миколаїв 19 липня - що відомо

Повітряні сили о 17:11 закликали жителів Миколаєва терміново прослідувати в укриття. Раніше повідомлялося про ракету на Миколаївщині.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

"Приліт по житловому району", - написав міський голова Олександр Сєнкевич.

Advertisement

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російська армія влучила у дитячий майданчик поблизу звичайного будинку.

"Росія щодня доводить своїм терором, що тиску на неї замало. Таке знищення життя має бути зупинене. Потрібні нові рішення на підтримку нашого захисту. Росія повинна відчути силу світу", - зазначив Зеленський.

Featured
Чи змогла Росія залякати ракетними обстрілами українців Одеси та Харкова

Чи змогла Росія залякати ракетними обстрілами українців Одеси та Харкова

Ганапольський: Одеса стала південною столицею України

Ганапольський: Одеса стала південною столицею України

Кіра Рудик про конкретні результати останніх міжнародних зустрічей

Кіра Рудик про конкретні результати останніх міжнародних зустрічей

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що російська армія атакувала середмістя Миколаєва. Ракета влучила в дитячий майданчик у дворі багатоповерхівок.

Росія вдарила по 17 населених пунктах Херсонщини за добу
Більше по темі

Росія вдарила по 17 населених пунктах Херсонщини за добу

ОВА отримала повідомлення про пошкодження 7 багатоповерхівок та 19 приватних будинків.

“За даними на цю мить, загинули троє людей – чоловік, жінка і дитина. Мама хлопчика перебуває у стані шоку. З жінкою працюють психологи Державної служби з надзвичайних ситуацій”, - зауважив Клименко.

Advertisement

Рятувальники та поліцейські зараз обстежують місце події – окрім трьох будинків руйнувань зазнав і дитячий садок. "Потерпілим надаємо усю необхідну допомогу. Розгорнуто штаб допомоги. Постраждалі, зокрема, можуть подати там заяву до поліції про зруйноване та втрачене майно", - зауважив міністр внутрішніх справ.

За словами Клименка, всього з початку повномасштабного вторгнення Росія вбила вже понад 560 українських дітей, ще понад 1460 - поранила.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Росіяни вдарили по об'єктах енергетики у трьох областях Київ
Росіяни вдарили по об'єктах енергетики у трьох областях
Київ Пост
4г тому
ППО збила всі "Шахеди" й майже всі ракети під час нічної атаки на Україну Ракетні обстріли
ППО збила всі "Шахеди" й майже всі ракети під час нічної атаки на Україну
Київ Пост
2д тому
Росія вдарила по 17 населених пунктах Херсонщини за добу Ракетні обстріли
Росія вдарила по 17 населених пунктах Херсонщини за добу
Київ Пост
лип. 17
Найгірша зима. Як українці шукають альтернативні джерела світла і тепла на найближчі пів року ЕКСКЛЮЗИВ Ракетні обстріли
Найгірша зима. Як українці шукають альтернативні джерела світла і тепла на найближчі пів року
Сергій Костеж
лип. 15
Спонсорований контент
" Попередній СБУ оголосила підозру міністру транспорту «ДНР», який забезпечує логістику для військ РФ
Далі » Українські правоохоронці викрили схему з розкрадання 138 млн грн, виділених на армію