О 16:50 у Миколаєві оголосили повітряну тривогу, під час якої стався "приліт" по житловому мікрорайону. Є влучання у дитячий майданчик. Відомо про трьох загиблих та п'ятьох постраждалих. Серед загиблих дитина. Атака на Миколаїв 19 липня - що відомо Повітряні сили о 17:11 закликали жителів Миколаєва терміново прослідувати в укриття. Раніше повідомлялося про ракету на Миколаївщині. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. "Приліт по житловому району", - написав міський голова Олександр Сєнкевич. Advertisement

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російська армія влучила у дитячий майданчик поблизу звичайного будинку. "Росія щодня доводить своїм терором, що тиску на неї замало. Таке знищення життя має бути зупинене. Потрібні нові рішення на підтримку нашого захисту. Росія повинна відчути силу світу", - зазначив Зеленський.