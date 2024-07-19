О 16:50 у Миколаєві оголосили повітряну тривогу, під час якої стався "приліт" по житловому мікрорайону. Є влучання у дитячий майданчик. Відомо про трьох загиблих та п'ятьох постраждалих. Серед загиблих дитина.
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Повітряні сили о 17:11 закликали жителів Миколаєва терміново прослідувати в укриття. Раніше повідомлялося про ракету на Миколаївщині.
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"Приліт по житловому району", - написав міський голова Олександр Сєнкевич.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російська армія влучила у дитячий майданчик поблизу звичайного будинку.
"Росія щодня доводить своїм терором, що тиску на неї замало. Таке знищення життя має бути зупинене. Потрібні нові рішення на підтримку нашого захисту. Росія повинна відчути силу світу", - зазначив Зеленський.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що російська армія атакувала середмістя Миколаєва. Ракета влучила в дитячий майданчик у дворі багатоповерхівок.
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“За даними на цю мить, загинули троє людей – чоловік, жінка і дитина. Мама хлопчика перебуває у стані шоку. З жінкою працюють психологи Державної служби з надзвичайних ситуацій”, - зауважив Клименко.
Рятувальники та поліцейські зараз обстежують місце події – окрім трьох будинків руйнувань зазнав і дитячий садок. "Потерпілим надаємо усю необхідну допомогу. Розгорнуто штаб допомоги. Постраждалі, зокрема, можуть подати там заяву до поліції про зруйноване та втрачене майно", - зауважив міністр внутрішніх справ.
За словами Клименка, всього з початку повномасштабного вторгнення Росія вбила вже понад 560 українських дітей, ще понад 1460 - поранила.