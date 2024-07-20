Стендап-комік Антон Тимошенко зібрав понад 11 мільйонів гривень для ЗСУ під час виступів у США та Канаді.

Благодійний тур Америкою стартував 22 травня.

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За місяць резидент проєкту «Підпільний Стендап» відвідав 18 міст та дав 19 виступів.

Антон Тимошенко зібрав понад 11 мільйонів гривень для ЗСУ

За цей час Антону Тимошенку вдалося зібрати 11 млн 103 тисяч гривень.

Це гроші від продажу квитків на виступи та виручка від аукціонів.

До прикладу, на аукціоні в Чикаго Антон продав пакет АТБ за 3000$.

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А найбільший донат - 4000$ - у тому ж Чикаго отримали за рукавиці боксера Олександра Усика та футбольний м’яч із підписами гравців збірної України.

«Коли тур почався, перші концерти я подумав: «Ну може і 8 млн зберем». Після Сан-Франциско, де тільки на аукціоні зібрали 32 тис$, я подумав, що треба дотиснути до 10 млн. В Чикаго я розіграв десь 20 лотів, рекорд для мене за концерт, і я дякую людям, що вони досиділи і купили ВСЕ. Навіть просто пакети! Це було легендарно, як і в інших містах США та Канади, іноді люди прямо з залу пропонували лот і ми його одразу продавали», - розповів Антон Тимошенко.

Він переконаний, що культурна місія важлива. Але зараз вона має давати і практичні результати.

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Допомога ЗСУ: куди передадуть гроші

Гонорари за виступи артист не отримував. Усі гроші від прибутку стендап-комік вирішив передати на потреби війська.

Частину коштів уже спрямували на допомогу:

7726000 грн – фонд Сергія Притули

1620000 грн – 118 і 120 бригади ТРО та 24 прикордонний загін

405000 грн – підрозділ 67 ОМБр «Сталева сотня»

223000 грн - 12 бригада спеціального призначення «Азов»

330000 грн – 81 ОАеМБр, 90 бат

147800 грн – 21 ОМБр

101250 грн – бригаді Буревій

81000 грн – 117 ОМБр.