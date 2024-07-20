12 дітей з дитячої лікарні «Охматдит» вже перевели на лікування за кордон.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

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У четвер на лікування до Німеччини прилетіли 8 маленьких пацієнтів.

«Це вже третя група дітей, постраждалих від російської атаки на Охматдит, які евакуйовані на лікування за кордон. На початку тижня на лікування до Австрії та Швейцарії полетіли 4 дитини, а загалом евакуйованих діточок вже 12», - зазначили у відомстві.

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Фото: World Health Organization Ukraine.

12 дітей з «Охматдиту» вже перевели на лікування за кордон

Серед евакуйованих - 3-річний Дмитро, яких поїхав з мамою Оксаною.

«Боротьба з цією хворобою триває довго, це дуже складно. Я їду з сином, а ще у нас є двоє старших хлопчиків 13 і 7 років, які залишаються з чоловіком, але у нас є надія на лікування», - розповіла мама хлопчика.

Фото: World Health Organization Ukraine.

Місяць тому Дмитру діагностували гостру лімфобластну лейкемію.

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«Ми в Охматдиті з початку червня. Мали велику надію на це лікування. Ніхто не очікував, що станеться в понеділок. Під час нападу ми були в лікарні. Це був шок. Зараз можливості Охматдиту обмежені, тому ми їдемо за кордон», - сказала Оксана.

Оксана з сином Дмитром. Фото: World Health Organization Ukraine.

У МОЗ додали, що міжнародні партнери з Єврокомісії та ВООЗ оперативно відреагували на запит щодо евакуації та забезпечили швидке транспортування до Німеччини.

У міністерстві нагадали, що батьки дітей, які лікуються «Охматдиті», можуть проконсультуватися зі своїми лікарями щодо потреби в евакуації.

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Якщо це необхідно - радять заповнити анкету на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я. Координатори офісу Medevac в МОЗ допоможуть зі збором потрібних документів та нададуть консультації з організаційних питань.

Фото: World Health Organization Ukraine.

Загалом заявки на медичну евакуацію за кордон зробили 17 дітей, які лікувалися в «Охматдиті». Про це повідомив координатор програми Medevac в МОЗ Арман Качарян.

«На щастя, у нас не було запитів на екстрену медичну евакуацію за кордон. Але є певні стани, які потребують медичної евакуації. Тому таких пацієнтів ми розглядаємо. Але на щастя більшість наших пацієнтів мають змогу отримати необхідні медичні послуги в Україні», - сказав він.

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Фото: World Health Organization Ukraine.

Німеччина виділить 10 млн євро на відбудову «Охматдиту»

Уряд Німеччини виділить 10 млн євро на відновлення дитячої лікарні «Охматдит».

Ці гроші разом із коштами інших донорів планують спрямувати на швидке повернення медзакладу до робочого стану та підготовку будівлі до зими.

Йдеться, зокрема, про ремонт та технічне обслуговування фасадів лікарні, процедурних кабінетів, а також електро- та теплопостачання.

Удар по Охматдиту

8 липня Росія масовано обстріляла Київ. Це був один з найбільш потужних ударів по столиці.

Окупанти цинічно поцілили по найбільшій дитячій лікарні «Охматдит».

Загинуло двоє дорослих - лікарка та родич одного з пацієнтів. Десятки людей - постраждали.

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За кілька днів у лікарні помер хлопчик, який під час російської атаки був у реанімації «Охматдиту» у критичному стані. Після обстрілу дитину транспортували до іншої лікарні. Однак, врятувати не вдалося.

Внаслідок удару зруйнований корпус токсикології, де дітям проводили життєво важливі процедури діалізу. Інші приміщення - пошкоджені.

Два корпуси не підлягають відновленню. Замість них планують звести новий.