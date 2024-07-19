Під час завершальної зустрічі з місією Міжнародного валютного фонду міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що Україна на сьогодні вже виконала 23 структурні маяки із 37, передбачених Меморандумом з МВФ. Попереду пʼятий перегляд програми у співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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Україна виконала більшість вимог, які передбачені Меморандумом з МВФ - що відомо

“Уряд України, Національний банк та інші органи влади вже виконали 23 структурні маяки із 37, передбачених Меморандумом з МВФ на сьогодні. 14 виконаних маяків стосувались фіскального сектору. Виконання Україною умов сприяє збереженню макрофінансової стабільності та прокладає євроінтеграційний шлях країни”, — зазначив Марченко.

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Міністр зазначив, що фінансова система адаптується до функціонування в умовах невизначеності. Попереду пʼятий перегляд програми і українська сторона у співпраці з МВФ робить все можливе, аби пройти його успішно.

Керівництво Мінфіну зауважило, що виклики військово часу потребують сталого та ритмічного зовнішнього фінансування для України. Лідерство МВФ у цьому питанні продовжує відігравати важливу роль. Фонд є фактично майданчиком, що об’єднує міжнародних донорів для мобілізації коштів на пріоритетні потреби України.

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Міністр фінансів подякував за 10,2 мільярдів доларів США бюджетної допомоги, які були надані виключно МВФ, з 24 лютого 2022 року. Це третє за обсягом зовнішнє фінансування після ЄС та США.

У поточному році потреба у міжнародній підтримці сягає 38 млрд доларів США. Партнери вже надали відповідні запевнення. Здійснюються заходи для залучення коштів у 2025 році.

МВФ розгляне варіанти зниження комісії для України - подробиці

Міжнародний валютний фонд перегляне комісію, яка стягується з найбільших позичальників, після того, як деякі країни висловили занепокоєння через невиправдано значні витрати через вищі відсоткові ставки.

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Комісії застосовуються до країн, які позичають більше, ніж їм призначена частка, або потребують більше часу для погашення позик за програмами МВФ.

Аргентина, Єгипет і Україна мають виплатити сумарно 6 млрд доларів упродовж наступних двох років. Загалом Україна має виплатити 348 млн доларів позики.