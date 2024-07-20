Правоохоронці затримали мера одного з міст Одеської області.

Його підозрюють у спробі заволодіти базою відпочинку.

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Про це повідомили в СБУ, Офісі генпрокурора та Нацполіції.

За даними слідства, чиновник очолював злочинне угрупування.

«Віджим» бази відпочинку на узбережжі - меру на Одещині повідомили про підозру

Правоохоронці кажуть, що фігуранти намагалися незаконно заволодіти базою відпочинку на узбережжі Чорного моря.

«За даними слідства, міський голова, спільно з підконтрольними йому особами, організував напад на співвласницю бази відпочинку на узбережжі Чорного моря», - повідомили в Офісі генпрокурора.

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За інформацією СБУ, учасники угруповання силою змусили власницю рекреаційного об’єкта відмовитися від 50% корпоративних прав на нього. Потім призначили «свого» директора, який почав шукати покупців на даний комплекс.

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«Коли покупці знайшлися, учасники злочинного угруповання збиралися «віджати» у власниці решту 50% корпоративних прав», - додали в СБУ.

У відомстві зазначили, що до оборудки мер залучив знайомого адвоката, а також підконтрольних реєстраторів та нотаріусів.

Саме вони мали переоформити «віджату» турбазу на потенційних покупців.