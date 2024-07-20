Правоохоронці затримали мера одного з міст Одеської області.
Його підозрюють у спробі заволодіти базою відпочинку.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Про це повідомили в СБУ, Офісі генпрокурора та Нацполіції.
За даними слідства, чиновник очолював злочинне угрупування.
«Віджим» бази відпочинку на узбережжі - меру на Одещині повідомили про підозру
Правоохоронці кажуть, що фігуранти намагалися незаконно заволодіти базою відпочинку на узбережжі Чорного моря.
«За даними слідства, міський голова, спільно з підконтрольними йому особами, організував напад на співвласницю бази відпочинку на узбережжі Чорного моря», - повідомили в Офісі генпрокурора.
За інформацією СБУ, учасники угруповання силою змусили власницю рекреаційного об’єкта відмовитися від 50% корпоративних прав на нього. Потім призначили «свого» директора, який почав шукати покупців на даний комплекс.
Ексначальника Одеського обласного ТЦК Борисова судитимуть за відпочинок в Іспанії
«Коли покупці знайшлися, учасники злочинного угруповання збиралися «віджати» у власниці решту 50% корпоративних прав», - додали в СБУ.
У відомстві зазначили, що до оборудки мер залучив знайомого адвоката, а також підконтрольних реєстраторів та нотаріусів.
Саме вони мали переоформити «віджату» турбазу на потенційних покупців.
СБУ затримала мера Білгород-Дністровського
Правоохоронці затримали мера на гарячому, коли той отримував 30 тис. доларів США завдатку від покупців турбази.
Імені посадовця не називають. За даними ЗМІ, йдеться про мера Білгорода-Дністровського Віталія Граждана.
Затриманому чиновнику повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України - організація вимагання передачі права на майно з погрозою насильства над потерпілим, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Підозрюваним загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.