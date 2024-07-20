Правоохоронці затримали мера одного з міст Одеської області. 

Його підозрюють у спробі заволодіти базою відпочинку. 

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Про це повідомили в СБУ, Офісі генпрокурора та Нацполіції

За даними слідства, чиновник очолював злочинне угрупування. 

«Віджим» бази відпочинку на узбережжі - меру на Одещині повідомили про підозру

Правоохоронці кажуть, що фігуранти намагалися незаконно заволодіти базою відпочинку на узбережжі Чорного моря.

«За даними слідства, міський голова, спільно з підконтрольними йому особами, організував напад на співвласницю бази відпочинку на узбережжі Чорного моря», - повідомили в Офісі генпрокурора.

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За інформацією СБУ, учасники угруповання силою змусили власницю рекреаційного об’єкта відмовитися від 50% корпоративних прав на нього. Потім призначили «свого» директора, який почав шукати покупців на даний комплекс.

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Слідство встановило, що Євген Борисов під час війни за підробленими документами відпочивав в Іспанії та на Сейшельських островах.

«Коли покупці знайшлися, учасники злочинного угруповання збиралися «віджати» у власниці решту 50% корпоративних прав», - додали в СБУ. 

У відомстві зазначили, що до оборудки мер залучив знайомого адвоката, а також підконтрольних реєстраторів та нотаріусів.

Саме вони мали переоформити «віджату» турбазу на потенційних покупців.

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СБУ затримала мера Білгород-Дністровського

Правоохоронці затримали мера на гарячому, коли той отримував 30 тис. доларів США завдатку від покупців турбази.

Імені посадовця не називають. За даними ЗМІ, йдеться про мера Білгорода-Дністровського Віталія Граждана.

Затриманому чиновнику повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України - організація вимагання передачі права на майно з погрозою насильства над потерпілим, вчинене за попередньою змовою групою осіб. 

Підозрюваним загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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