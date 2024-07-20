Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус розчарований проєктом бюджету на наступний рік і планує «воювати» за збільшення витрат на Бундесвер.

Про це він сказав виданню Tagesspiegel, передає Укрінформ.

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«Я продовжую виступати за те, щоб Бундесвер отримав гроші, необхідні з огляду на надто реальну загрозу з боку Росії. Наступна можливість для цього - це парламентська процедура», - зазначив міністр.

Пісторіус виступає за збільшення витрат на оборону

Він також переконаний у необхідності провести ще одну «фундаментальну розмову» про те, як гарантувати безпеку ФРН, власне у федеральному уряді.

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Наразі, згідно з проєктом, представленим міністром фінансів Крістіаном Лінднером, витрати на оборону збільшено лише на 1,2 млрд євро замість щонайменше 6,7 млрд, які просив Пісторіус.

«Я не поділяю думку Крістіана Лінднера, що ми повернулися до нормальної фінансової політики після пандемії коронавірусу, особливо щодо військових потреб і України», - сказав глава Міноборони.

Міністр оборони Німеччини попереджає про загрозу з боку РФ

Він наполегливо попереджає про небезпеку з боку Росії: «Ми маємо справу не з вигаданою загрозою, ілюзією чи антиутопією…Ситуація загрози справжня… Небезпека не стає меншою, якщо ви її ігноруєте - вона стає більшою».

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За словами міністра, в такій ситуації важливо добре озброїтися, щоб це стало стримуючим фактором і ніхто навіть не наважився напасти на Німеччину. До того ж союзники по НАТО очікують від Берліна, що він відіграватиме більшу роль у гарантуванні спільної безпеки.

Пісторіус у серії інтерв’ю під час своїх останніх численних відвідань військових підрозділів хоче створити враження, що він програв лише першу велику битву, але не політичну війну за додаткові гроші та персонал для бажаної боєздатності військ, зауважує видання.

У проєкті державного бюджету на наступний рік на потреби Бундесверу передбачено 53, 250 млрд євро порівняно з 51,952 млрд на цей рік. На військову допомогу Україні закладено 4 млрд євро, що майже вдвічі менше, ніж цього року.