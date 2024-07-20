Дев'ятеро громадян України постраждали внаслідок ДТП у Польщі.

П'ятеро потерпілих - у критичному стані. Серед них - четверо дітей.

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Про це повідомила ШІ-представниця Міністерства закордонних справ Вікторія.

У Польщі перекинувся автобус з українцями

Аварія сталася близько 4 години ночі в районі польського міста Свєцко в Любуському воєводстві.

Мікроавтобус зіткнувся з технічним автотранспортом.

В автобусі було 9 громадян України.

Всіх пасажирів госпіталізували. Серед них - четверо дітей віком 2, 3, 4 та 15 років.