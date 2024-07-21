Протягом певного часу на Житомирщині не дотримувалися графіків відключення електроенергії.

Попри розпорядження Укренерго, в області менше вимикали світло.

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Про це повідомив голова Державної служби енергетичного нагляду Руслан Слободян.

На Житомирщині ігнорували розпорядження Укренерго

«Житомирську область ми поїхали перевіряти не випадково, адже отримали сигнали - звернення громадян і дані від Укренерго, що там щось не зовсім правильно відбувається», - сказав Руслан Слободян.

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З'ясувалося, що диспетчерська служба підтверджувала відключення світла згідно з розпорядженням. Однак насправді задіяні були не всі черги.

Через це навантаження по області суттєво не знижувалось або не знижувалось взагалі.

«Ціла область уникала вимкнень, просто не виконуючи команди диспетчерів НЕК Укренерго. Це неприпустима ситуація, яка створює несправедливий розподіл між цілими регіонами України. Не може бути такого, коли столиця і столичний регіон перебували по 12 годин без світла, а сусідня область користувалася благами без відключення електроенергії, по суті, за рахунок інших областей», - сказав Слободян.

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Перевірка справедливого розподілу електроенергії

Наразі перевірили Вінницьку, Дніпропетровську, Житомирську, Івано-Франківську, Кіровоградську та Одеську області.

Тут виявили серйозні порушення в розподілі електроенергії.

Найбільше - на Дніпропетровщині та Житомирщині.

«Встановлено, що в усіх областях не забезпечено максимально можливий рівномірний розподіл обсягів зниження споживання між споживачами. Зокрема, виявлено, що не всіх споживачів, які не відносяться до обʼєктів категорії критичної інфраструктури, залучено до графіків погодинних відключень», - повідомили в Держенергонагляді.

Фахівці виявили, що на Дніпропетровщині у кілька разів збільшені терміни застосування графіку відключень та кількість черг, що застосовуються не за розробленим планом.

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«Заживлення деяких споживачів може відбуватись пізніше встановленого ГПВ терміну, тому знеструмлення тривають понад 7 годин», - зазначили у відомстві.

За даними Держенергонагляду, не повністю виконуються графіки у Дніпрі, Кам’янському та Кривому Розі.

З'ясували, що не всіх споживачів, які не належать до об'єктів критичної інфраструктури, залучили до графіків погодинних відключень.

З 22 липня, відомство розпочне перевірки у Києві, Київській, Полтавській, Львівській, Закарпатській і Запорізькій областях.

Графіки відключень світла 21 липня

У неділю 21 липня графіки погодинних відключень планують застосовувати протягом усієї доби.

Про це попередили в Укренерго.

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