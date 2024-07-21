Протягом минулої доби на фронті відбулося 172 бойових зіткнення.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу.

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Там кажуть про зростання активності росіян.

Тривають бої за Вовчанськ та Глибоке

Сім бойових зіткнень за добу відбулося на Харківському напрямку.

Йшли бої в районах Вовчанська та Глибокого.

На Куп’янському напрямку противник 13 разів атакував українські позиції.

Сили оборони відбивали штурмові дії біля семи населених пунктів. Основні зусилля окупанти зосередили в районах Берестового та Стельмахівки.

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На Лиманському напрямку наші війська відбили 11 атак в неподалік Невського, Макіївки та у бік Лозової.

Сили оборони відбили понад 50 атак на Покровському напрямку

Сили оборони відбили 11 російських штурмів на Сіверському напрямку - поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Спірного, Виїмки та Переїзного.

На Краматорському напрямку наші воїни зупинили 20 спроб противника прорвати оборону.

Більше половини бойових зіткнень тут відбулося біля Часового Яру. Також ворог атакував у районах Кліщіївки, Калинівки та Андріївки Донецької області.

На Торецькому напрямку, за підтримки авіації, ворог здійснив 10 атак неподалік Північного, Залізного та Нью-Йорка.

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На Покровському напрямку наші захисники відбили 52 штурмові та наступальні дії.

Противник концентрував зусилля в районах Новоолександрівки та Прогреса, де провів 16 та 17 атак відповідно.

«Окрім того, спроби окупантів просуватись вперед зупинено неподалік Воздвиженки, Лозуватського, Новоселівки Першої, Яснобродівки та Карлівки Донецької області», - йдеться у зведенні Генерального штабу.

На Курахівському напрямку ворог 15 разів намагався прорвати оборону українських військ. Сили оборони продовжують стримувати окупантів в біля Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку агресор здійснив шість штурмів неподалік Костянтинівки та Старомайорського Донецької області.

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На Оріхівському напрямку відбулось сім бойових зіткнень в районах Малої Токмачки, Щербаків та Новоданилівки.

Ворог випустив понад півсотні некерованих авіаракет у бік Кам’янського та Лобкового.

На Придніпровському напрямку українські оборонці відбили 11 атак на лівому березі Дніпра.