Цієї ночі росіяни запустили по Україні 39 ударних дронів.
Атакували з трьох напрямків - Курська, Приморсько-Ахтарська та тимчасово окупованого Криму.
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Про це повідомили в Повітряних силах.
Крім того, росіяни вдарили трьома балістичними «Іскандер-М» та двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69.
Нічна атака: скільки цілей збила ППО
Українські військові збили 35 БпЛА «Shahed - 131/136».
Також, завдяки активній протидії, керовані авіаційні ракети Х-59/69 не досягли своїх цілей.
Протиповітряна оборона працювала у десяти областях - Сумській, Полтавській, Київській, Чернігівській, Херсонській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Черкаській областях.
Росіяни запустили по Києву дрони
Українські військові збили усі дрони, які летіли на Київ.
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Про це повідомили в міській військовій адміністрації. Там зазначили, що руйнувань та постраждалих внаслідок нічної атаки немає.
Водночас у двох районах області зафіксували падіння уламків.
«Є незначні пошкодження фасаду та вікон двох приватних будинків та автомобіля. Крім того, внаслідок падіння уламків сталося загоряння трав'яного настилу, яке було оперативно ліквідовано», - уточнили в КОВА.
За даними обласної влади, влучань в житлову чи критичну інфраструктуру немає. Ніхто не постраждав.