Зранку росіяни завдали ракетного удару по об'єктах критичної інфраструктури у прикордонному Шосткинському районі.
Про це повідомили в Сумській ОВА.
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Деталей наразі немає. Наслідки уточнюють.
Від ночі окупанти обстріляли шість громад на Сумщині
Від початку доби російські війська вже 20 разів обстріляли прикордоння області. Постраждали шість громад.
«Зафіксовано 44 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Есманьська, Дружбівська громади», - розповіли в ОВА.
Армія РФ гатила з мінометів та застосовувала FPV-дрони.
На Сумщині пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури
Внаслідок вчорашніх обстрілів в області пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, 9 багатоквартирних будинків та 10 приватних домоволодінь.
Зачепило також дитячий садок, лікарню, адміністративні будівлі, господарські споруди та автомобілі.
За даними поліції, минулої доби війська РФ більше 30 разів гатили по прикордонних населених пунктах області.
Загалом нараховано понад сто ударів.