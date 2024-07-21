Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон впевнений, що кандидат на виборах президента США Дональд Трамп зможе допомогти закінчити війну в Україні. Адже усвідомлює, що поразка може мати величезні довгострокові наслідки для Америки та світу.

Про це Борис Джонсон написав у своїй колонці для Daily Mail.

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За словами Джонсона, після розмови з Трампом цього тижня він як ніколи переконаний, що той має силу, аби врятувати Україну. 

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Як Трамп може допомогти закінчити війну

На думку Джонсона, Трамп розуміє «реальність: поразка України буде величезною поразкою для Америки». І йдеться не лише про зникнення свободи та демократії, а й про поневолення українського народу.

«Я вірю, що Трамп може покласти їй (війні - ред.) край - на правильних умовах для України й Заходу. Я підкреслюю, що не можу бути впевненим, що саме він зробить у разі обрання. Але це те, що він може зробити», - написав Джонсон.

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Україна, швидше за все, спочатку використовуватиме F-16 для ППО, а не для атак із повітря. Греція також планує додати кілька передових модифікацій цього винищувачів повітряним силам ЗСУ.

За словами Джонсона, Трамп міг би багато чого побудувати для світу, в якому «Путін буде остаточно переконаний, що майбутнє України - це майбутнє вільної, суверенної та незалежної європейської країни».

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«Протягом останніх двох років ми постійно бажали українцям мети - перемоги, не даючи їм при цьому засобів. Трамп міг би просто зробити те, що для нього є природним - припинити бюрократичну тяганину і зволікання; дати українцям необхідні дозволи; а потім, коли Путін знову буде відкинутий назад, він міг би запропонувати угоду», - вважає експрем'єр Британії.

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На думку Бориса Джонсона, Путіну доведеться відступити принаймні до кордонів, що передували вторгненню у 2022 році, а щоб уникнути майбутніх конфліктів і невизначеності, «решта України» повинна бути визнана вільною країною, здатною обирати свою долю в ЄС і НАТО.

Джонсон додав, що існують всілякі стимули, які можуть спрацювати з Путіним. Зокрема, лідер Кремля «зможе заявити, що «спеціальна військова операція» - так зване вторгнення - була успішною, і що він «денацифікував Україну», а для російськомовних можуть бути передбачені особливі заходи захисту.

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«Перш за все, з Трампом у Білому домі існує реальна перспектива певного глобального зближення з Росією, а з Путіним - повернення до тих часів, коли Росія була поважним партнером G8. Але є лише один спосіб досягти такого результату - через силу. Вашингтон під керівництвом Трампа повинен буде показати, що міжнародні кордони повинні поважатися, і що радянську імперію не можна відновити силою», - йдеться у колонці.

Джонсон також повторив тезу, що якби Трамп був у Білому домі, Путін не був би «настільки безрозсудним і злочинним, щоб вторгнутися в Україну».

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За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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