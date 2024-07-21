На території Одеського морського торговельного порту обвалилася складська будівля. 

Сталося це у суботу ввечері. 

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У ДСНС кажуть, що ймовірна причина руйнування - порушення техніки безпеки при будівельних роботах. 

Під завалами в Одеському порту загинув чоловік

Під завалами опинилися двоє людей. 

Один чоловік загинув.  

Інший - отримав поранення. Його госпіталізували. 

«Було деблоковано громадянина, 1990 року народження. Працівники ДСНС надали постраждалому домедичну допомогу та передали медикам. На жаль, другого чоловіка, громадянина 1993 року народження, рятувальники вилучили без ознак життя», - повідомили в ДСНС. 

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Обставини події наразі встановлюються.

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