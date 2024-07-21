Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував Україну за санкції проти російської нафтової компанії «Лукойл».
Свою позицію він озвучив під час телефонної розмови з українським колегою Денисом Шмигалем.
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Про це повідомляє словацьке інформаційне агентство Tasr з посилання на пресслужбу уряду країни.
Зупинка транзиту нафти «Лукойла»
Фіцо назвав ці санкції «безглуздими» - нібито вони шкодять не Росії, а деяким країнам Європейського Союзу.
Зокрема, сировину «Лукойл» використовує словацький нафтопереробний завод Slovnaft, який входить до угорської групи MOL.
«Словаччина не має наміру бути заручником українсько-російських відносин, і рішення українського президента означає, що словацький нафтопереробний завод Slovnaft, який входить до угорської групи MOL, отримає на 40% менше нафти, ніж потрібно для переробки», – цитує словацького прем'єра Tasr.
Фіцо стверджує, що це може призвести до припинення постачань в Україну нафти, видобутої Slovnaft.
«Це вплине не лише на ринок Словаччини, але й може призвести до припинення поставок в Україну нафти, видобутої Slovnaft, яка становить майже десяту частину всього українського споживання», - стверджує словацький прем'єр.
В офісі Шмигаля заяву Фіцо щодо російського «Лукойлу» поки що не коментували.
Словаччина та Угорщина заявили, що припинили отримувати нафту від свого ключового постачальника «Лукойл» після того, як у червні Україна запровадила заборону на транзит ресурсів російської енергетичної компанії через свою територію.