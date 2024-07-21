Шевченківська окружна прокуратура Києва розпочала кримінальне провадження за фактом знесення садиби Зеленських.

Про це йдеться в повідомленні прокуратури.

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Справу про знесення будівлі кваліфікували як знищення майна, на яке накладений арешт.

Прокуратура розслідує знесення садиби Зеленських

Також прокурори розслідують проведення будівельних робіт всупереч накладеній забороні. Ці дії кваліфікували як самовільне будівництво на самовільно зайнятій земельній ділянці.

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У прокуратурі зазначили, що у січні цього року на історичну будівлю наклали арешт. Він передбачав заборону користування, розпорядження та відчуження.

«Прокурори клопотали про арешт оскільки, згідно Генерального плану м. Києва, вказана земельна ділянка входить до меж історичного ареалу м. Києва. На проведення будівельних робіт потрібно погодження Міністерства культури та інформаційної політики України, якого не було. Відтак, у зв’язку з арештом будівлі, усі роботи мали бути зупинені», - пояснили в прокуратурі.

Але 19 липня невідомі знесли садибу Зеленських на вул. Кониського, 22, із застосуванням важкої будівельної техніки.

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Місце перебування техніки вже встановили. Подано клопотання про її арешт.