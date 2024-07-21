В Україні покращилася ситуація зі світлом протягом останнього часу.
Про це сказав заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону.
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Відключення світла в Україні
У Міненерго кажуть, що на зменшення відключень вплинула погода - почала спадати спека.
«До цього ми мали чотири черги, були аварійні графіки відключень з об'єктивних причин. Подальше поліпшення з відключеннями пов'язане, перш за все, з покращенням погодних умов, жахлива спека спадає, за наявними прогнозами. Також це пов'язано з особливостями ремонтної кампанії на об'єктах генерації», - зазначив Микола Колісник.
Водночас він попередив, що існують ризики продовження ударів РФ по українській енергетиці.
Зараз внаслідок восьми комплексних атак на об'єкти енергетичної інфраструктури Україна має дефіцит в енергосистемі.
«Це дефіцит генерації 9 гігават - це досить значний об'єм. Тому основне завдання енергетиків на сьогодні - втримати енергосистему в цілісності», - наголосив Колісник.
Графіки відключення світла на 21 липня
Сьогодні в усіх областях скасували графіки відключення світла з 12:00 до 15:00.
Про це повідомили в Укренерго.
- з 15:00 до 17:00 обленерго будуть застосовувати одну чергу відключень:
- з 17:00 до кінця доби прогнозується застосування двох черг.
У компанії зазначили, що для зменшення дефіциту Укренерго приймає аварійні надлишки з енергосистеми Польщі.