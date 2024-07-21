В Україні покращилася ситуація зі світлом протягом останнього часу.

Про це сказав заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону.

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Відключення світла в Україні

У Міненерго кажуть, що на зменшення відключень вплинула погода - почала спадати спека.

«До цього ми мали чотири черги, були аварійні графіки відключень з об'єктивних причин. Подальше поліпшення з відключеннями пов'язане, перш за все, з покращенням погодних умов, жахлива спека спадає, за наявними прогнозами. Також це пов'язано з особливостями ремонтної кампанії на об'єктах генерації», - зазначив Микола Колісник.

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Водночас він попередив, що існують ризики продовження ударів РФ по українській енергетиці.

Зараз внаслідок восьми комплексних атак на об'єкти енергетичної інфраструктури Україна має дефіцит в енергосистемі.

«Це дефіцит генерації 9 гігават - це досить значний об'єм. Тому основне завдання енергетиків на сьогодні - втримати енергосистему в цілісності», - наголосив Колісник.

Графіки відключення світла на 21 липня

Сьогодні в усіх областях скасували графіки відключення світла з 12:00 до 15:00.

Про це повідомили в Укренерго.

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з 15:00 до 17:00 обленерго будуть застосовувати одну чергу відключень:

обленерго будуть застосовувати відключень: з 17:00 до кінця доби прогнозується застосування двох черг.

У компанії зазначили, що для зменшення дефіциту Укренерго приймає аварійні надлишки з енергосистеми Польщі.