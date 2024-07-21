Російські війська намагаються витіснити українських військових із займаних позицій в районі Часового Яру та прагнуть просунутися у напрямку міста.

Про це розповів речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин у коментарі для Kyiv Post.

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Він зазначив, що противник зосереджує зусилля для прориву нашої оборони на захід від Бахмута, щоб вийти на рубіж по каналу, захопити Часів Яр і створити умови для подальшого просування до Краматорської агломерації.

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Сили оборони контролюють ситуацію навколо Часового Яру

За словами речника, українські військові контролюють обстановку у Часовому Яру. Активні бої тут тривають щодня.

Противник продовжує знищувати місто та навколишні населені пункти авіацією та артилерією.

«В ході цих атакуючих та штурмових дій противник зазнав значних втрат і потребує, як мінімум, «перегрупування на місці», - зауважив Назар Волошин.

Протягом минулої доби лише в районі Часового Яру було зафіксовано понад чотириста обстрілів. Це найбільша кількість від 29 травня, зауважив речник.

Загалом на цьому напрямку відбулося 15 ворожих штурмів.

12 атак від початку доби зафіксували на Торецькому напрямку - неподалік Північного, Залізного та Нью-Йорка.

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Окупанти діють за підтримки авіації.

«Ворог проводить штурми піхотою без залучення бронетехніки від відділення до роти. Окупанти активно застосовують авіацію на цьому напрямку, зокрема бомбардуванням піддались райони населених пунктів Північне та Торецьк», - розповів речник.

Втрати росіян

За добу на Часовоярівському і Торецькому напрямках було знищено 93 окупанти. 120 отримали поранення.

Одного російського солдата взяли в полон.

Також ворог не дорахується шість одиниць техніки та дві 152-мм гаубиці «Мста-Б».

«Зафіксовано, що підрозділи 132 омстр бригади мають низький морально-психологічний стан і є факти ухилення від завдань. Є інформація, що для проведення активних дій окупанти мають наміри посилити свої підрозділи ще двома бригадами», - додав Назар Волошин.

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З перехоплених радіообмінів між окупантами є інформація, що в ДРГ противника присутні жінки.