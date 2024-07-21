Київський міський голова Віталій Кличко вважає, що у разі можливого територіального компромісу з РФ президенту Володимиру Зеленському доведеться проводити референдум.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню Corriere della Sera.

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Найближчі місяці будуть важкими для Президента, - Кличко

Віталій Кличко вважає, що найближчі місяці будуть важкими для президента України, адже йому доведеться ухвалювати не прості рішення.

«Чи продовжувати війну з новими смертями та руйнуваннями, чи розглянути можливість територіального компромісу з Путіним? І якщо так, то який тиск буде з боку Америки в разі перемоги Трампа? І як пояснити країні, що треба відмовитися від шматків нашої території, які коштували життя тисячам наших героїв?», - цитує видання Кличка.

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Кличко вважає, що Зеленському загрожує «політичне самогубство»

Київський мер переконаний, який би крок не зробив президент, він «ризикує покінчити життя політичним самогубством».

«Давайте будемо відвертими, ми повинні виграти війну, але ситуація стає дедалі складнішою, вона залежить від допомоги, яка надходить від союзників. Було б кошмаром, якби нам довелося воювати ще два роки», - сказав Кличко.

Віталій Кличко не виключає, що президенту ймовірно доведеться проводити референдум, якщо територіальні поступки все ж таки будуть.

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Мер вважає, що Зеленський не зможе «досягти таких болючих і важливих домовленостей самостійно, без народної легітимації».

На думку Кличка, виходом із ситуації могло б стати створення уряду національної єдності. Наприклад, як це сталося в Ізраїлі після нападу ХАМАС 7 жовтня.

«Однак я не впевнений, що він готовий відмовитися від централізованої влади у своїх руках», - додав Кличко.