Оновлено 17:00

У момент обриву канатної дороги у Києві на ній перебував 20-річний хлопець. Його досі шукають. 

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Це уточнені дані від поліції.

Раніше повідомлялося, що у річку впала дівчина. 

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за двома статтями. Йдеться про порушення правил безпеки та службову недбалість. 

У Києві обірвався трос на атракціоні 

Близько 14:00 у Києві обірвався трос атракціону через Дніпро. 

Нещасний випадок стався біля Пішохідного мосту. 

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«О 13:42 надійшло повідомлення про те, що на річці Дніпро, біля Пішохідного мосту стався обрив канатної дороги, внаслідок чого, людина впала у воду», - повідомили в ДСНС. 

Водолази шукають людину, яка впала у Дніпро

Триває рятувально-пошукова операція. 

До пошуків людини залучені спеціальна техніка та катери з водолазами.

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