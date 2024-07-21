Оновлено 17:00

У момент обриву канатної дороги у Києві на ній перебував 20-річний хлопець. Його досі шукають.

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Це уточнені дані від поліції.

Раніше повідомлялося, що у річку впала дівчина.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за двома статтями. Йдеться про порушення правил безпеки та службову недбалість.

У Києві обірвався трос на атракціоні

Близько 14:00 у Києві обірвався трос атракціону через Дніпро.

Нещасний випадок стався біля Пішохідного мосту.

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«О 13:42 надійшло повідомлення про те, що на річці Дніпро, біля Пішохідного мосту стався обрив канатної дороги, внаслідок чого, людина впала у воду», - повідомили в ДСНС.