Оновлено 17:00
У момент обриву канатної дороги у Києві на ній перебував 20-річний хлопець. Його досі шукають.
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Це уточнені дані від поліції.
Раніше повідомлялося, що у річку впала дівчина.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за двома статтями. Йдеться про порушення правил безпеки та службову недбалість.
У Києві обірвався трос на атракціоні
Близько 14:00 у Києві обірвався трос атракціону через Дніпро.
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Водолази шукають людину, яка впала у Дніпро
Триває рятувально-пошукова операція.
До пошуків людини залучені спеціальна техніка та катери з водолазами.
У телеграм-каналах пишуть, що на цьому місці серйозна течія і людину могло віднести.
Російський льотчик видав ГУР своїх колег, які вдарили по "Охматдиту"
Патрульна поліція Києва попередила про ускладнення руху транспорту на Набережному шосе через випадок на атракціоні.