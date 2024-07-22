Тепер, коли президент США Джо Байден завершив свою передвиборчу кампанію, заявивши: «Я вважаю, що в інтересах партії та країни буде краще, якщо я відійду (від перегонів)», демократи в неділю розпочали процес вибору кандидата на посаду президента, а також пошук нового кандидата на посаду віцепрезидента.

У своєму листі, в якому Байден оголосив в неділю про своє рішення, він підтримав кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс, але це не означає, що вона автоматично отримає номінацію. Цей вибір зроблять 4700 делегатів Національного з'їзду Демократичної партії, який розпочнеться 19 серпня в Чикаго.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Делегати могли б досягти консенсусу раніше, оскільки віртуальне поіменне голосування може розпочатися на початку серпня, але це рішення ще не прийнято.

У неділю голова Національного комітету Демократичної партії Джеймі Гаррісон заявив лише, що найближчими днями партія «розпочне прозорий і впорядкований процес, щоб рухатися вперед як об'єднана Демократична партія із кандидатом, який зможе перемогти Дональда Трампа в листопаді».

Тим часом розпочинається передвиборча кампанія на підтримку Гарріс.

Advertisement

«Ми впродовж останнього тижня переконували делегатів», — сказав CNN старший стратег Демократичної партії, який працював над кампанією Гарріс у 2020 році. (В американській політичній мові «переконувати» означає спонукати тих, хто не визначився в кокусі, зайняти позицію більшості. Наприклад, нинішнім партійним організатором фракції більшості в Палаті представників, яку очолюють республіканці, є Том Еммер з Міннесоти).

Якщо голосування за кандидата в президенти перейде в зал з'їзду, де кожному кандидату буде відведено 20 хвилин для виступу, один з них може отримати більшість голосів делегатів. Якщо жоден з них не отримає більшості, то в голосуванні візьмуть участь 750 «автоматичних» делегатів (колись їх називали «суперделегатами»), які є обраними посадовими особами та іншими представниками Демократичної партії, зокрема, колишніми президентами.

Advertisement

Також постає питання про те, хто успадкує кошти та інфраструктуру виборчої кампанії Байдена. Бюджет кампанії, яка включає в себе представництва і співробітників по всій країні, складає близько 96 мільйонів доларів. Гарріс має найбільш законні підстави претендувати на ці ресурси, оскільки ці гроші справді належать кампанії «Байден-Гарріс». Вона є очевидною спадкоємицею цього політичного статку, але навіть цей факт юридично не є визначальним.

Advertisement

Делегати також голосуватимуть за кандидата на посаду віцепрезидента до або під час з'їзду, хоча саме кандидат у президенти офіційно оголосить про свій вибір заступника у Чикаго наступного місяця.

Зеленський і союзники дякують Байдену за його лідерство, «складні рішення» і «досягнення для Європи і світу»

В неділю, після того, як Байден вийшов з перегонів, союзники з усього світу висловили свою вдячність за його службу і відданість свободі України.

Президент Володимир Зеленський одразу ж подякував Байдену за «сміливі кроки» на підтримку його країни.

"Ми завжди будемо вдячні за лідерство президента Байдена. Він підтримав нашу країну в найдраматичніший момент в історії, допоміг нам запобігти окупації Путіним нашої країни і продовжує підтримувати нас протягом всієї цієї жахливої війни», — написав він у соціальних мережах.

Advertisement

Агенція Франс-Пресс (AFP) повідомила, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск похвалив президента США за прийняття «багатьох складних рішень, завдяки яким Польща, Америка і світ стали безпечнішими, а демократія — сильнішою».

"Я знаю, що ви керувалися тими ж мотивами, коли оголошували своє остаточне рішення.

Напевно, це було найскладніше рішення у вашому житті», — додав Туск.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо додав: «Він велика людина, і в усьому, що він робить, він керується любов'ю до своєї країни».

Новообраний прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер заявив, що поважає рішення Байдена, додавши: «Я з нетерпінням чекаю на нашу спільну роботу протягом решти терміну його президентства... Я знаю, що, як і протягом усієї своєї видатної кар'єри, він прийме рішення, виходячи з того, що, на його думку, є найкращим для американського народу», — написав він у соціальній мережі X, колишній Twitter.

Advertisement

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що «Джо Байден багато чого домігся: для своєї країни, для Європи, для світу», — написав він у соціальних мережах. «Його рішення не балотуватися повторно заслуговує на повагу».

Колишній президент США Барак Обама: «На міжнародному рівні він відновив позицію Америки у світі, оживив НАТО і мобілізував світ на протистояння російській агресії в Україні», — сказав Обама.

Російський безпілотник вбив фермера, який збирав урожай на своєму полі в Сумах — атаки на цивільне населення тривають

Прокуратура Сумської області повідомила в неділю, що російські війська завдали удару по комбайну в той час, коли фермер збирав урожай.

37-річний комбайнер загинув, а його 59-річний помічник отримав поранення. Згідно з цими повідомленнями, атака безпілотника-камікадзе, сталася приблизно о 16:40 в неділю в прикордонному місті Білопілля.

Рано вранці в суботу, за повідомленням державного ЗМІ «Укрінформ», російський безпілотник-камікадзе влучив в об'єкт енергетичної інфраструктури в місті Конотоп, приблизно в 150 км на захід від міста Суми.

Приблизно у той самий час, що й атака на фермера, російські війська також обстріляли Корабельний район міста Херсон, в результаті чого 52-річний чоловік отримав поранення.