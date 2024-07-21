Президент Володимир Зеленський заявив, що у світі не існує жодної людини, яка може примусити Україну віддати свої території Росії для швидкого завершення війни.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю ВВС.

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Він прокоментував минулорічну заяву Дональда Трампа про завершення російсько-української війни протягом 24 годин.

Завершення війни за добу

Володимир Зеленський сказав, що за завершення війни протягом доби Україні доведеться платити, зокрема зупинити бойові дії та віддати окуповані території Росії.

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Він додав, що за такого сценарію глава Кремля Володимир Путін забере українську територію, «створить перемогу» для свого суспільства та світу. Це дуже простий шлях до миру, однак Україна ніколи на нього не погодиться, наголосив Зеленський.

«Так, це дуже простий шлях, але ми ніколи на це не підемо, ніколи. І не існує жодної людини у світі, яка може примусити нас це зробити, тому що йдеться не про одного президента або десятьох людей, йдеться про націю», - заявив глава Української держави.

Більше по темі Зеленський створив делегацію України для участі в засіданнях ОЗХЗ Відповідний указ від 17 липня опублікований на сайті Президента України.

Джей Ді Венс в якості віце-президента США: очікування Києва

Відповідаючи на запитання щодо висловлювань республіканця Джей Ді Венса, якого Трамп нещодавно вибрав кандидатом на посаду віцепрезидента, щодо його байдужості до перебігу подій в Україні, Зеленський припустив, що американський політик насправді не розуміє, що відбувається в Україні.

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«Тож ми на своєму місці маємо працювати зі Сполученими Штатами. Якщо прийде нова команда, ми маємо працювати з ними», – сказав Зеленський.

На припущення про те, що Україні буде важко переконати команду Трампа у продовженні допомоги Києву з боку Вашингтона, Зеленський сказав: «Так, але ми не боїмося важкої роботи».