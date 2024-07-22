У ніч проти 22 липня відбулася спецоперація ГУР МОУ - 75 безпілотників налетіли на територію Росії. Внаслідок атаки ушкоджень зазнала нафтобаза в Туапсе Краснодарського краю в РФ, підтвердили джерела Kyiv Post в українській розвідці.
Наліт дронів на НПЗ в Туапсе – подробиці
Згідно з даними джерела, близько 3:30 ночі сьогодні місцеві мешканці почули 5 вибухів. Під час першого нальоту російська ППО намагалася збити відразу чотири дрони-камікадзе. Згодом, о 6:25 в районі НПЗ пролунали ще два вибухи, після чого на території обʼєкту сталося займання.
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У російському новинному Телеграм-каналі SHOT додали, що у місті Туапсе система ППО знешкодила 8 БпЛА, проте про жодні ушкодження тоді не повідомлялось.
За даними SHOT, пожежники ліквідували займання на площі 50 кв. метрів. До гасіння пожежі були залучені 31 одиниця техніки та 91 пожежник. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
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Водночас у російському міноборони повідомили про ліквідацію 75 дронів сьогодні вночі. Згідно з даними, 47 безпілотників знищили над Ростовською областю, по одному безпілотнику над Бєлгородською, Воронезькою та Смоленською областями, 8 – над Кубанню та 17 – над акваторіями Чорного та Азовського морів.
НПЗ в Туапсе – що варто знати
Це російське нафтопереробне підприємство в Краснодарському краї є виробничим комплексом із морським терміналом підприємства нафтопродуктозабезпечення ПАТ "Роснефть" – ТОВ "РН-Морський термінал Туапсе". Близько 90% продукції підприємства йде на експорт.
Цей НПЗ входить до складу нафтової компанії "Роснефть", його потужність становить близько 12 млн тонн на рік.
А російський новинний Телеграм-канал ASTRA зазначив, що внаслідок нічного нальоту ушкоджень зазнав і військовий аеродром у Морозовську Ростовської області РФ.
Наразі відомо про займання на території аеродрому.
Український журналіст Андрій Цаплієнко також показав у власному Телеграм-каналі момент ураження дроном НПЗ у Туапсе.
Атака на НПЗ в Туапсе у травні – що відомо
У ніч проти 17 травня цього року понад 100 дронів ГУР та СБУ атакували важливі об'єкти на території Росії та тимчасово окупованого Криму. Джерела Kyiv Post у спецслужбах підтвердили, що "ніч була дуже спекотною для російських військово-логістичних об’єктів, розташованих в Криму та на російському узбережжі Чорного моря".
Згідно з даними, це вже не перший наліт дронів на на Туапсинський НПЗ, який росіяни після попередніх атака почали відновлювати. Після нових вибухів довелось "починати ремонт заново".