У ніч проти 22 липня відбулася спецоперація ГУР МОУ - 75 безпілотників налетіли на територію Росії. Внаслідок атаки ушкоджень зазнала нафтобаза в Туапсе Краснодарського краю в РФ, підтвердили джерела Kyiv Post в українській розвідці.

Наліт дронів на НПЗ в Туапсе – подробиці

Згідно з даними джерела, близько 3:30 ночі сьогодні місцеві мешканці почули 5 вибухів. Під час першого нальоту російська ППО намагалася збити відразу чотири дрони-камікадзе. Згодом, о 6:25 в районі НПЗ пролунали ще два вибухи, після чого на території обʼєкту сталося займання.

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У російському новинному Телеграм-каналі SHOT додали, що у місті Туапсе система ППО знешкодила 8 БпЛА, проте про жодні ушкодження тоді не повідомлялось.