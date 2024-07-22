Так, Україна зможе вивільнити ресурси на нагальні потреби: оборону, соціальний захист та відновлення інфраструктур країни.

За словами прем'єра, ця домовленість дозволить заощадити 11,4 млрд доларів США на його обслуговуванні протягом наступних трьох років та 22,75 млрд доларів – до 2033 року.

Реструктуризація боргу з тримачами єврооблігацій – що відомо

Уряд брав участь у переговорах щодо реструктуризації боргу з тримачами єврооблігацій протягом 12 днів між 3-14 червня, але новини з першого раунду переговорів не були обнадійливими – уряду не вдалося досягти компромісу.

Тримачі облігацій тоді не погодилися на номінальне списання до 60 відсотків, запропоноване Міністерством фінансів України.

Кошти, які Україна позичає після лютого 2022 року, укладалися з міжнародними фінансовими установами, оскільки приватні кредитори не бачать можливостей прибутку в Україні під час війни.

Пеермовини між приватними кредиторами, МВФ та офіційними кредиторами тривали протягом кількох місяців – за джерелами Kyiv Post в уряді, ще у квітні 2024 року Україна розробляла перші умови угоди реструктуризації боргу.

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"Завершення цієї угоди про реструктуризацію створить умови для якнайшвидшого повернення України на міжнародний ринок капіталу, коли ситуація з безпекою стабілізується, щоб фінансувати швидке відновлення та реконструкцію нашої країни", – додав міністр фінансів Сергій Марченко.

Щонайменше дві третини всіх власників облігацій повинні будуть схвалити угоду для завершення угоди з реструктуризації боргу. Це також угоджено з цілями боргової стійкості, закладеними в четвертому перегляді програми розширеного фінансування від МВФ. Надалі уряд працюватиме над юридичним оформленням угоди. Це також необхідно втілити до 1 серпня.