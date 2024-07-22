Служба безпеки України повідомила про затримання чергової інформаторки ворожої спецслужби, яка наводила вогонь ворожих артсистем по Очакову та морській акваторії.

СБУ затримала інформаторку ФСБ на Миколаївщині

Інформаторка входила до мережі інформаторів блогера-зрадника Сергія Лебедєва із псевдонімом "Лохматий". Він працює на російську ФСБ і переховується в Донецьку. СБУ за два роки повномасштабної війни викрила щонайменше 20 його спільників у різних регіонах України.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Advertisement

Комунікацію з блогером жінка підтримувала через його Телеграм-бот, куди надсилала геолокації підрозділів ЗСУ, що захищають Очаків.

Лебедєв дистанційно залучив зловмисницю через її активність у проросійських Телеграм-каналах.

Вона обходила місто та прилеглі території, де приховано фіксувала локації Сил оборони. Розвіддані вона відображала у вигляді позначок на електронних картах та відправляла їх блогеру.

Яке покарання загрожує інформаторці ФСБ на Миколаївщині

Їй повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Advertisement

Жінці загрожує до 12 років ув'язнення.

СБУ затримала інформаторку, яка надавала РФ локації блокпостів – що відомо

Нагадаємо, що 17 липня затримали інформаторку, яка надавала Телеграм-каналу росіян локації українських блокпостів поблизу Харкова.

Жінка об’їжджала східні околиці міста, де фіксувала локації блокпостів та укріпрайонів ЗСУ та намагалась встановити орієнтовну кількість особового складу та техніки на території військових об’єктів, а отримані дані надавала Телеграм-каналу, адміністрованому представниками російської розвідки.

Фігурантці загрожує до 8 років ув'язнення.