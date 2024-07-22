Рятувальники витягли з Дніпра тіло 20-річного загиблого внаслідок обриву троса атракціону, протягнутого над річкою, повідомили в ДСНС.

Знайшли тіло хлопця, який зірвався з троса в Дніпро

Сьогодні, близько 10 ранку, рятувальникам вдалося знайти тіло хлопця.

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Вчора о 13:42 до ДСНС надійшло повідомлення про те, що на річці Дніпро, біля Пішохідного мосту, стався обрив канатної дороги, через що людина впала у воду.

"Водолази рятувальники розпочали роботи по пошуку о 13:56", – додали в ДСНС.