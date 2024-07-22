Рятувальники витягли з Дніпра тіло 20-річного загиблого внаслідок обриву троса атракціону, протягнутого над річкою, повідомили в ДСНС.
Знайшли тіло хлопця, який зірвався з троса в Дніпро
Сьогодні, близько 10 ранку, рятувальникам вдалося знайти тіло хлопця.
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Вчора о 13:42 до ДСНС надійшло повідомлення про те, що на річці Дніпро, біля Пішохідного мосту, стався обрив канатної дороги, через що людина впала у воду.
"Водолази рятувальники розпочали роботи по пошуку о 13:56", – додали в ДСНС.
У Києві обірвалася канатна дорога через Дніпро – що відомо
Нагадаємо, що в момент обриву канатної дороги у Києві на ній перебував 20-річний хлопець.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за двома статтями. Йдеться про порушення правил безпеки та службову недбалість.
До пошуків людини залучили спеціальну техніку та катери з водолазами.