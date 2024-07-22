Ворожі сили вдарили 3 510 разів по Донецькому регіону за добу, повідомили в Управлінні Національної поліції в Донецькій області.

Обстріли РФ на Донеччині – подробиці

Неліпівку атакували з артилерії, через що загинула цивільна особа й пошкоджена приватна оселя.

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По Костянтинівці вдарили двома керованими бомбами "УМПБ Д-30 СН". Надійшло повідомлення про одного пораненого та пошкодження одого багатоквартирного і 12 приватних будинків, двох магазинів, технічної будівлі та комунікації.

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Торецьк постраждав від артилерії та бомб, через що травмовано людину та пошкоджено два багатоквартирних будинки.

Фото: Головне управління Національної поліції в Донецькій області

У Північному зафіксували двох поранених, а ще одного – у Гродівці.

На Лиман скинули чотири бомби "КАБ-250" з модулем УМПК, унаслідок чого зруйновано адмінбудівлю.

Три бомби "УМПД Д-30СН" влучили в Розлив, через що руйнувань зазнали 13 приватних осель і два авто, а в Кураховому країна-агресор дронами пошкодила два багатоквартирні будинки.

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Фото: Головне управління Національної поліції в Донецькій області

Росія втрачає цілі підрозділи та вводить резерви на Торецькому напрямку – що відомо

Російська армія втратила підрозділи 132-ої бригади "Беркут", 101-го полку, 109-го полку на Торецькому напрямку, що на Донеччині. Під Торецьком також повністю розбиті групи ПВК "Ветеран".

Російські війська активно застосовують авіацію на цьому напрямку. Зокрема, бомбардуванням піддались райони населених пунктів Північне та Торецьк. Для проведення активних дій окупанти мають наміри посилити свої підрозділи ще двома бригадами.

Перехоплені радіообміни між російськими військовими свідчать, що у диверсійно-розвідувальних групах противника присутні жінки.