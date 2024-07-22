В управління Національного агентства із розшуку та менеджменту активів передано чотири гелікоптери Мі-2 та два літаки АН-2, які належали кримським підприємцям, викритим Бюро на фінансуванні збройної агресії рф, повідомили в ДБР.

В АРМА передали чотири гелікоптери та два літаки кримських підприємців

У січні цього року Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж території України 9 підприємцям з Криму, які займаються рекреаційним та агропромисловим підприємництвом.

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Вони займались бізнесом на ТОТ України й сплачували податки Росії, фінансуючи повномасштабну війну.

Фото: ДБР

У власності зловмисників з України перебувають гелікоптери та літаки, тому для запобігання їхній перереєстрації на підставних осіб за клопотанням прокурора суд їх арештував.

Кошти з іхнього продажу спрямують на придбання облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації".

Квадроцикли та баггі Медведчука виставили на продаж

АРМА виставило на аукціони на платформі Prozorro.Продажі квадроцикли та баггі екснардепа Віктора Медведчука.

До продажу пропонується квадроцикл Traxter Max марки Bombardier. Строк експлуатації – 20 років. Стартова ціна лоту – 161 637 грн. Ще один транспортний засіб тієї ж марки, 2003 року випуску, виставлений за 154 409 грн.

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Потенційному покупцю пропонується баггі CAN AM Traxter Defender Max XT HD10 2018 року випуску. Стартова ціна лоту - 735 063 грн. Торги призначені на 25 липня.