Російська влада на місцевому рівні вигадує все нові й нові методи заохочування своїх громадян підписувати контракти з Міністерством оборони (МО) Росії для відправлення на війну в Україну. Як пише Інститут вивчення віний (ISW), нова ініціатива, оголошена головою Ярославської області Росії 16 липня, пропонує 100 000 рублів (близько 1150 доларів) кожній людині, яка приведе свого друга до військкомату. Однак, лише, якщо той, кого приведуть, підпише контракт. Зазвичай росіяни підписують контракти, щоб заробити гроші на погашення боргів та кредитів.

Advertisement

Заступник голови комітету Державної Думи Росії з державного будівництва і законодавства Юрій Сінельщиков заявив, що цей новий механізм призову є ризикованим і що росіяни можуть зловживати цією системою, особливо якщо інші суб'єкти федерації приймуть подібні механізми. Сінельщиков закликав закріпити цей механізм у російському законодавстві і висловив занепокоєння щодо того, чи зможуть суб'єкти федерації забезпечити фінансування подібних ініціатив, йдеться у щоденному звіті ISW.

Більше по темі Німецька компанія Heller Tools продавала інструменти росіянам Загальна сума угод із російськими компаніями склала 1,2 млн доларів США.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

У Росії з'явиться військова спеціальність "мотоцикліст" - що відомо

Аналітики інституту також повідомляють, що армія РФ розробляє і формалізує спеціальність військового мотоцикліста, у відповідь на збільшення кількості ударів українських безпілотників і повітряної розвідки, що змушує російські війська використовувати невеликі і швидкі транспортні засоби для логістики і перевезень на фронті.

Advertisement

У неділю, 21 липня, військовий блогер повідомив, що нібито, російська 5-а мотострілецька бригада створює власну військово-мотоциклетну школу. Мілблогер стверджував, що російські війська також планують запровадити військово-мотоциклетну спеціальність. Кремль розпочне підготовку мотоспеціалістів з 1 жовтня, додали в ISW.

Нова хвиля мобілізації в Росії - коли можуть оголосити

Financial Times (FT) поговорила з російськими джерелами, які повідомили, що нова хвиля мобілізації буде необхідна до кінця 2024 року, якщо Москва хоче досягти своїх військових цілей в Україні.

Advertisement

У вересні 2022 року указ президента Росії Володимира Путіна про призов 300 000 чоловік для його «спеціальної військової операції» спричинив значні внутрішні заворушення, що призвело до того, що десятки тисяч чоловіків призовного віку покинули країну, щоб ухилитися від військової служби.

Відтоді Кремль стимулював вербування, пропонуючи вигідні контракти зі щедрою заробітною платою та бонусами, які, за даними міністерства оборони Великої Британії, забезпечили стабільний щомісячний набір приблизно 30 000-40 000 військовослужбовців.

Регіональні рекрутери пропонують конкурентоспроможні пакети найму з одноразовими бонусами при вступі на службу, що перевищують один мільйон рублів (11 000 доларів США), а місячна заробітна плата становить від 2150 до 2700 доларів США, що майже втричі перевищує середню російську зарплату. Сім'ї воїнів також отримують або, принаймні, їм обіцяють, значну компенсацію за важкі поранення або смерть.