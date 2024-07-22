Понад 3,3 тис. перевірок запланувала цього року Державна податкова служба, 73% з яких припаде на компанії, а решта – на приватних підприємців, повідомив Опендатабот.

У яких областях підприємців перевірятимуть найчастіше

Цього року перевірятимуть 2 450 компаній та 915 ФОПів. У червні до списку додалися ще 42 бізнеси, які перевірять уже в другому півріччі.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Фото: Опендатабот

Advertisement

Найбільше перевірок здійснять у Києві, тобто 26% від загальної кількості. У Дніпропетровській та Львівській областях – 8,1% та 6,9% відповідно. Водночас на Херсонщині перевірять лише 2 компанії.

Які компанії потрапили до списку податкової перевірки

Туди ввійшов "Сенс Банк" із виторгом 12.9 млрд гривень. Перевірятимуть також ТОВ "АГРОПРОІНВЕСТ 08" із майже 2 млрд гривень та ТОВ "АЛМА ВІН" – з 1,6 млрд гривень. Найнижче місце в топі Індексу Опендатабот посіло ТОВ "ТРЕЙДІНГ ПРОДАКТ КОМПАНІ" із доходом у понад 326 млн гривень.