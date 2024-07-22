Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина зазначила, що Україна рухається до відкриття перших переговорних розділів з ЄС на початку 2025 року, зараз Брюссель чекає на дві дорожні карти від Києва.

Про це вона заявила журналістам, передає кореспондент Укрінформу.

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В Україні продовжують роботу над євроінтеграцією - що відомо

Стефанішина нагадала, що Київ уже пройшов кілька раундів загальних оцінок із Брюсселем і розпочав фактичний переговорний процес із блоку державних закупівель.

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«(Переговорний процес) зможе продовжитись, коли Україна надасть дорожні карти по реформі державного управління і реформі у сферах верховенства права. Без цих основоположних, стратегічних документів ми не можемо розпочати процес, тому всю увагу зосереджуємо саме на цих напрямках», – пояснила посадовиця.

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Вона зауважила, що Україна "йде до відкриття перших переговорних кластерів на початку 2025 року".

Стефанішина також нагадала про заяви очільника Європейської Ради про те, що до 2030 року "вісім країн приєднаються до ЄС". "Для України цей шлях однозначно буде набагато коротшим, тому що Україна вже десять років є зоною вільної торгівлі, ми вже інтегровані фактично в усі ринки ЄС", – сказала Стефанішина.

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За її словами, багато залежить від того, наскільки швидко Україна зможе інтегрувати у свою правову систему правила, які дозволяють бути в ринку ЄС.

Віцепрем'єрка висловила впевненість, що кілька років потрібно Україні для того, щоб "виконати свою роботу і говорити про членство".

Вступ України до ЄС - що варто знати

Рада Європейського Союзу 21 червня затвердила переговорні рамки для України та Молдови та анонсувала початок офіційної підготовки до міжурядових конференцій 25 червня. Кінець червня був очікуваною датою конференції. Саме в цьому місяці завершиться головування Бельгії в Раді ЄС.

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З 1 липня головування на пів року перейде до Угорщини, яка тривалий час блокувала вступ України до Євросоюзу.

14 червня Посли ЄС погодили переговорні рамки для вступу України та Молдови до Європейського Союзу.

7 червня Єврокомісія позитивно оцінила євроінтеграційний прогрес України та підтримала початок переговорів про вступ.

У висновку йшлося, що Україна продовжує системні зусилля для приєднання до Європейського Союзу та виконала всі 4 додаткові кроки-реформи.

До кінця року Київ обіцяв підготувати дорожню карту стратегічних реформ у рамках переговорів про вступ до ЄС.

Цей план розрахований на 10 років. У ньому, зокрема, хочуть розписати майбутні трансформації у сферах правовладдя та державного управління.

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25 червня з міжурядової конференції в Люксембурзі стартували офіційні перемовини про вступ України до ЄС. Це передостанній і найскладніший крок до членства у ЄС.

Україна повинна отримати висновок Єврокомісії про те, що відповідає критеріям вступу. Далі, коли таке рішення буде ухвалене - його мають погодити усі члени Євросоюзу.