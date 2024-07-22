Міністерство внутрішніх справ Франції відхилило 4 340 осіб зі списку делегацій і персоналу для організації Олімпіади після 960 тис. адміністративних перевірок, пише BFMTV.

Громадяни з РФ і Білорусі не пройшли перевірку служб безпеки Франції перед Олімпіадою

Голова МВС Франції Жеральд Дарманен пояснив, що близько сотні людей підозрюються в роботі на інші країни, серед яких є представники Росії та РБ, водночас там були й особи з інших країн.

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З-поміж цих понад 4 000 відхилених заявок 359 осіб мають наказ залишити територію Франції, а ще сотні осіб мають статус "потенційно небезпечних", з них 257 – радикальні ісламісти, 181 – ультраліві й 95 – ультраправі.

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За словами Дерманена, ані французькі розвідувальні служби, ані іноземні служби, з якими вони співпрацюють, не виявили жодної зовнішньої загрози

"Однак є потреба залишатися дуже зосередженими", – наголосив Дерманнен.

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МОК допустив 15 російських спортсменів на Олімпіаду-2024 – що відомо

Міжнародний олімпійський комітет опублікував список із переліком нейтральних спортсменів з РФ та Білорусі, які зможуть виступити на цьогорічних Іграх. Це спортсмени з білоруськими чи російськими паспортами, які мають право на участь і запрошені брати участь в Олімпійських іграх.

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Вони виступатимуть виключно в особистих турнірах. Водночас Білорусь на Іграх представлятимуть 16 таких спортсменів.

Міжнародна тенісна федерація оголосила про рішення допустити росіян та білорусів до участі в Олімпіаді та Паралімпіаді 2024 року в Парижі у нейтральному статусі.

Літні Олімпійські ігри пройдуть у Парижі з 26 липня по 11 серпня, Паралімпійські ігри – з 28 серпня по 8 вересня.

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