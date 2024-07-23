Ворожі сили вдарили 3 510 разів по Донецькому регіону за добу, повідомили в Управлінні Національної поліції в Донецькій області.
Обстріли Донеччині – подробиці
"Пошкоджено 72 цивільних об’єкти – 45 житлових будинків, магазини, пошту, кафе, лісництво, автомобілі, критичну інфраструктуру", – зазначили в поліції.
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Згідно з її даними, по Костянтинівці вдарили трьома керованими бомбами "УМПБ Д-30 СН", через що поранені 4 цивільні особи, пошкоджені два магазини, кафе, служба експресдоставки й ЛЕП.
Ще четверо мирних жителів постраждали в Перебудові, яку атакували трьома такими ж авіабомбами. Унаслідок удару пошкоджені 16 приватних будинків та 4 автівки. Потрійний удар цими бомбами завдали по Роздольному, через що двоє мешканців отримали поранення, а руйнувань зазнали 16 приватних будинків.
На Лиман росіяни скинули шість таких бомб, внаслідок чого травмовано людину, пошкоджено 2 приватні оселі, лісництво, цивільні авто й сільгосптехніку.
Дві людини зазнали поранень внаслідок бомбового удару по Гродівці, де через атаку також пошкоджено приватний будинок.
"Смерчами" обстріляли Сонцівку, через що поранено цивільну особу. Повідомляється також про ще одного пораненого в Голубівці.
Останні обстріли Донеччини – що відомо
Ворожі сили вдарили 3 510 разів по регіону за попередню добу.
Неліпівку атакували з артилерії, через що загинула цивільна особа й пошкоджена приватна оселя, а по Костянтинівці вдарили двома керованими бомбами "УМПБ Д-30 СН".
Водночас Торецьк постраждав від артилерії та бомб, через що травмовано людину та пошкоджено два багатоквартирних будинки.
На Лиман скинули чотири бомби "КАБ-250" з модулем УМПК, унаслідок чого зруйновано адмінбудівлю, а три бомби "УМПД Д-30СН" влучили в Розлив.
Подробиці про поранених та загиблих через черговий обстріл Донеччини читайте в матеріалі Kyiv Post.