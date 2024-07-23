Служба безпеки України повідомила про затримання агента російської спецслужби, який встановлював позиції ППО, які захищають повітряний простір Одеси й підпалив там релейну шафу Укрзалізниці.

СБУ затримала коригувальника РФ в Одесі

Фігурант підпалив семафори на важливих ділянках залізничного сполучення, але після першого підпалу однієї з таких шаф СБУ затримала агента.

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Він готувався до вчинення нових диверсій на об’єктах транспортної інфраструктури.

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Ним виявився 39-річний місцевий житель, який входив до агентурного апарату ФСБ й протягом тривалого часу перебував у Росії.

У поле зору росіян зловмисник потрапив ще до початку повномасштабної війни, коли став на військовий облік у Краснодарі, для отримання російського паспорта. Однак напередодні повномасштабної війни він повернувся в Україну, де згодом його дистанційно залучила ФСБ.

Більше по темі СБУ повідомила про підозру одному з головних пропагандистів Кремля в Донецьку До складу його медіахолдингу входить 24 онлайн- та друкованих видання, 9 телеканалів та 6 радіостанцій.

Під час затримання в нього виявили дві бойові гранати Ф-1 та мобільний телефон із доказами злочинних дій.

Яке покарання загрожує коригувальнику РФ в Одесі

Йому повідомили про підозру за трьома такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 263 (незаконне придбання та зберігання боєприпасів).

Коригувальнику загрожує довічне ув’язнення.

СБУ затримала диверсанта, який підпалив у Києві релейну шафу Укрзалізниці

Нагадаємо, що місцевий житель, який шукав швидкого заробітку в Телеграм-каналах, вилив на технологічне обладнання Укрзалізниці легкозаймисту суміш та підпалив її.

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Потім він відзняв загоряння шафи на камеру для звіту ФСБ. Згодом він мав підготувати ще декілька підпалів на ключових об’єктах Укрзалізниці.

Палію загрожує довічне ув’язнення із конфіскацією майна.