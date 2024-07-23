Українська кіберспортивна команда NaVi в ніч на 22 липня у Саудівській Аравії перемогла у фіналі турніру Esports World Cup. Natus Vincere здобула перемогу, обійшовши німецьку MOUZ з рахунком 2:1. Що для нас значить цей виграш в Esports World Cup 2024 року?

Що таке кіберспорт

Кіберспорт вже давно цінується майже так само, як реальний спорт. З того часу як індустрія відеоігор швидко розвинулась і створила мультимережеві проєкти, де можна грати вживу один проти одного, почали проводити перші змагання. Популярними стали чемпіонати, де гравці змагаються індивідуально чи командами. До кінця 2000-х років вони були переважно аматорськими, а на професійний рівень вийшли з появою таких стрімінгових онлайн-платформ, як YouTube і Twitch, що дозволило залучити не тільки гравців, але й багато глядачів зі всього світу.

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На початку 2010-х кіберспорт зайняв свою нішу в індустрії геймінгу та перетворився на важливу частину життя багатьох фанатів комп'ютерних ігор. До того ж багато розробників стали фінансувати турніри, а виробники комп'ютерної техніки отримали можливість рекламувати там свої новітні продукти та ставити спонсорами успішних команд.

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Кіберспорт починав набирати популярність у Китаї та Південній Кореї, де ще на початку 2000-х років ліцензії отримали перші професійні гравці. Лише через декілька років він почав проникати до Європи та Північної Америки. Найпоширенішими жанрами відеоігор для кіберспортивних змагань є багатокористувацька онлайн-бойова арена (MOBA), шутер від першої особи (FPS), файтинги, карткові ігри та стратегії реального часу (RTS). У 2015 році світова авдиторія кіберспорту становила 226 мільйонів людей, і планувалося, що 2019 року вона сягне 427 мільйонів.

Які види кіберспорту найпопулярніші у світі та в Україні

Наразі найпопулярнішими кіберспортивними іграми, по якім проводяться турніри, у світі є League of Legends, Dota, Counter-Strike, Valorant, Overwatch, Street Fighter, Super Smash Bros., eFootball, StarCraft. Набувають популярності й різноманітні мобільні ігри типу Mobile Legends: Bang Bang та PUBG Mobile, їх вагомою перевагою є набагато більші доступність та охоплення.

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Для кіберспортивних змагань найбільше підходять стратегії MOBA (багатокористувацька онлайн-арена), в яких кілька команд воюють одна проти одної. Це, наприклад, такі масштабні всесвіти, як Dota та League of Legends. Часто турніри проводяться й по шутерах, де є можливість командам змагаються між собою, наприклад, CS-2 та спортивні симулятори на зразок eFootball.

Згідно з дослідженням української ІТ-компанії, яка розробляє сервіси у сфері кіберспорту та стрімінгу, Esports Charts, що ґрунтувалося на кількості трансляцій рідною мовою та проведених в кожній країні турнірів, найпопулярнішою в Україні кіберспортивною грою є Counter-Strike. Водночас найбільше змагань з кіберспорту в нашій країні проводилося в сеттінгу Dota 2.

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Хоча легітимність кіберспорту як справжнього спортивного змагання залишається під питанням, він був представлений поряд із традиційними видами спорту на деяких мультинаціональних подіях в Азії. Міжнародний олімпійський комітет також обговорює їхнє включення у майбутні олімпійські змагання.

У вересні 2020 року в Україні кіберспорт було визнано офіційним видом спорту, а вже у липні наступного року Федерація кіберспорту України отримала статус національної. Під її керівництвом спортсмени беруть участь в аматорських змаганнях під егідою IESF - Міжнародної федерації кіберспорту.

NAVI: хто такі та склад команди

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У жовтні 2009 року, коли комп'ютерний спорт стрімко набував популярності й неухильно зростала кількість чемпіонатів із великими призовими, меценат із Казахстану Мурат "Arbalet" Жумашевич на турнірі Intel Extreme Masters в Дубаї озвучив ідею створення кіберспортивної організації. Так зібралася команда NAVI – об'єднання талановитих гравців з різних країн, які здатні досягти визначних результатів у світі кіберспорту. За 2010 рік NAVI завоювали 12 медалей, 8 з яких — золоті, показавши свою силу та орієнтованість на постійний ріст й розвиток. У комианди є ціла армія фанатів

Станом на зараз склад Наві включає гравців з України, Литви, Фінляндії та Румунії:

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Валерій «b1t» Ваховський з України, який є неабияким професіоналом та заслужив свою майстерність багаторічним досвідом у відеогеймінгу, що робить його ключовим гравцем у команді.

Юстінас «jL» Лекавічус із Литви - ще одна видатна особистість, чий унікальний погляд, неабиякі навички та видатне стратегічне мислення не раз і не два допомагали команді перемогти.

Олексій «Aleksib» Віролайнен із Фінляндії має визначні якості лідера та багаторічний досвід, який відіграє важливу роль в успіху всієї команди NAVI.

Міхай «iM» Іван з Румунії, визначний талант, який вміло користується своєю інтуїцією та, здається, має неабияку "чуйку" до прийняття ризикованих, але правильних рішень, що сприяє досягненню командних цілей.

Ігор «w0nderful» Жданов з України, ще одна важлива ланка в команді, чиї видатні здобутки в кіберспорті не можна ігнорувати.

У 2022 році NAVI мали й далі стрімко зростати, проте повномасштабна війна, розв’язана росією 24 лютого, внесла корективи до планів клубу. Кіберспортивний клуб NAVI завжди підтримував та продовжує активно підтримувати Україну. Серед їхніх ініціатив для допомоги нашій армії варто виділити збір для проєкту «Землячки» та турнір BORN TO BE BRAVE, проведений спільно із фондом United24. Об’єднавшись із професійними футболістами, інфлюєнсерами та найкращими клубами світу з CS:GO, Народжені Перемагати зібрали понад $ 520 000. Клуб і надалі продовжує підтримувати нашу країну, допомагаючи відновлювати зруйновані міста та продовжуючи боротьбу за нашу перемогу.

Перемога NAVI на чемпіонаті світу Esports World Cup

31 березня 2024 року українська кіберспортивна організація Natus Vincere (NAVI) стала переможцем першого чемпіонату з Counter-Strike 2 (CS2), що відбувся у столиці Данії Копенгагені. Тоді у гранд-фіналі NAVI зустрілися з американською командою FaZe Clan, а свою вирішальну перемогу здобули із рахунком 2:1.

NAVI отримали призовий фонд у 500 тисяч доларів, а також путівку на турніри BLAST Premier World Final та Esports World Cup 2024. Чемпіонат PGL Major Copenhagen 2024 став першим в історії великим чемпіонатом із Counter-Strike 2.

А вже цього тижня, в ніч на 22 липня, у Саудівській Аравії NaVi стали переможцями Esports World Cup 2024, обійшовши німецьку команду MOUZ, і знову з рахунком 2:1. Головний приз турніру Esports World Cup - $400 тис. та 1000 очок у загальний клубний рейтинг Esports World Cup 2024. Варто зазначити, що перемога NaVi закріпила їхнє місце в пʼятірці найсильніших команд Counter Strike 2.

На своєму шляху до перемоги українські кіберспортсмени майстерно обійшли бразильців та американців. До того ж нашого співвітчизника Валерія Ваховського із псевдонімом «b1t» визнано найкращим гравцем турніру. 21-річний спортсмен міг опинитися на третьому місці в боротьбі за це звання перед фіналом, але у вирішальному матчі він виборов собі цю визначну нагороду.