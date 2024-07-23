Веніамін Кондратьєв, губернатор Краснодарського краю Росії, що на схід від тимчасово окупованого Криму, заявив, що вранці безпілотники атакували поромне судно в порту "Кавказ".

“Київський режим знову зробив спробу теракту на території Краснодарського краю”, - заявив Кондратьєв вранці у вівторок, 23 липня.

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Фото: Кримський вітер

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За його словами, серед членів екіпажу і співробітників порту "є постраждалі та загиблий". Судно загорілося. На місці події працюють екстрені служби. Займання локальне, загрози поширення вогню немає, додав Кондратьєв.

Як пише моніторинговий Телеграм канал “Кримський вітер”, вранці в порту "Кавказ" був "приліт" у залізничний пором. Очевидці бачили, як у бік порту Кавказ їхали автомобілі швидкої допомоги та пожежники.

Kyiv Post звернувася до Головного управління розвідки (ГУР) за коментарем, втім там спростували причетність України до пожежі в порту “Кавказ”.

Порт "Кавказ" - що варто знати

Кавказ — залізнична станція і невеликий порт на косі Чушка Краснодарського краю РФ, що знаходиться в Керченській протоці. Порт здатний приймати судна до 130 м завдовжки, 14,5 м завширшки та до 5 м вглиб. Також на території порту є автомобільний пором, що з'єднує Краснодарський край і Крим