Члени регламентного комітету Верховної Ради зірвали кворум під час голосування за виключення нардепки з комітету з питань нацбезпеки, повідомляє Укрінформ, цитуючи народну депутатку від парламентської фракції "Європейська Солідарність" Ірину Фріз.

Безугла продовжить роботу в комітеті нацбезпеки – подробиці

"Щойно регламентний комітет Верховної Ради України під час розгляду проєкту Постанови Комітету з питань нацбезпеки та розвідки про зняття Мар’яни Безуглої з посади заступника Голови комітету – зірвали кворум", – зазначила Фріз.

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За її словами, розгляд питання зірвали народні депутати від фракції "Слуга народу" Людмила Марченко, Артем Культенко, Оксана Гринчук, Андрій Кострійчук, а також депутат від "Платформа за життя та мир" Михайло Папієв.

"Відтак, Безугла продовжуватиме свою деструктивну діяльність, як член комітету нацбезпеки та розвідки, як людина яка внесена в базу Миротворець, як людина, яка фактично призведе до блокування роботи комітету в закритому режимі, адже представники сектору безпеки і оборони відмовляються працювати в режимі таємно за її присутності", – наголосила нардепка.

Мар'яна Безугла – що відомо

17 липня Безугла написала заяву на вихід із парламентської фракції "Слуга народу", яку мають зачитати цього тижня.

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За її словами, вона більше не має моральних сил асоціювати себе з фракцією "навіть формально".

15 липня нардепку зняли з посади голови підкомітету з питань цивільного демократичного нагляду та контролю Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвитку.