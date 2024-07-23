Верховна Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію ще на 90 днів. Цей правовий режим діятиме щонайменше до 9 листопада цього року. "За" проголосували 338 депутатів, повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

В Україні продовжили воєнний стан і загальну мобілізацію - що відомо

Законодавчі акти "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" (№11433) підтримали 339 депутатів, а "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" (№11434) – 338.

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Строк дії воєнного стану в Україні продовжено до 9 листопада 2024 року.