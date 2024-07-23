Верховна Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію ще на 90 днів. Цей правовий режим діятиме щонайменше до 9 листопада цього року. "За" проголосували 338 депутатів, повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.
В Україні продовжили воєнний стан і загальну мобілізацію - що відомо
Законодавчі акти "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" (№11433) підтримали 339 депутатів, а "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" (№11434) – 338.
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Строк дії воєнного стану в Україні продовжено до 9 листопада 2024 року.
Верховна Рада скасувала переведення на літній та зимовий час
Нещодавно Верховна Рада ухвалила закон про обчислення часу в Україні, тим самим скасувала перехід з літнього на зимовий час і навпаки. Ініціативу підтримав 261 народний депутат.
Метою законодавчої ініціативи №4201 є визначення правових засад встановлення одиниць часу, обчислення часу в Україні та забезпечення потреб громадян, суспільства і держави у достовірній інформації про точний час і календарну дату.
Документ сприятиме євроінтеграційним прагненням України, оскільки 84 % жителів країн ЄС віддали голоси за скасування переходу на літній та зимовий час. Це рішення також було підтримано Європейським Парламентом.