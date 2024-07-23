НАЕК "Енергоатом" та консорціум банків, що складається з Deutsche Bank AG та Barclays Bank PLC, уклали кредитну угоду на суму 181 млн фунтів стерлінгів, повідомили в Міненергетики України.

Україна та Велика Британія продовжили співпрацю в ядерній галузі

Кредит надали на 5 років під гарантію уряду Великої Британії. Метою кредиту стало забезпечення виконання договору між "Енергоатомом" і британською компанією Urenco з питань закупівлі ядерного палива.

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"Співпраця з Великою Британією в ядерній галузі має стратегічне значення для нашої держави. Україна повністю відмовилася від будь-яких контактів з державою-терористом Росією у ядерній галузі, зокрема щодо постачання збагаченого урану", – зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

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За його словами, продовження довгострокового співробітництва з британськими партнерами не лише посилить українську енергетичну незалежність, а й розвине ядерну галузь на глобальному рівні

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Кошти використають для фінансування постачання ядерних матеріалів, тобто збагаченого та природного гексафториду урану за зазначеним контрактом. Постачання ядерних матеріалів відбуватиметься до 2035 року з можливістю пролонгації угоди до 2043 року.

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Україна та Британія підписали угоду про кредитну підтримку оборонних спроможностей – що відомо

19 липня міністри оборони України та Великої Британії Рустем Умєров і Джон Гілі в присутності Президента Володимира Зеленського підписали Угоду між урядами країн щодо офіційної кредитної підтримки в розвитку оборонних спроможностей України.

Документ започаткує українсько-британські проєкти у сфері оборонних спроможностей. Зокрема, йдеться про постачання й налагодження ремонту та часткового виробництва систем протиповітряної оборони, бронетехніки і боєприпасів. Британські постачальники зможуть укласти кредитні договори та контракти з Україною на 2 млрд фунтів стерлінгів.

До 2026 року вдасться забезпечити Сили оборони України системами ППО, засобами радіолокації й ураження, також отримати технології та освоїти часткове виробництво стволів, запасних частин і компонентів до артилерійських установок, бронетехніки західного зразка тощо.

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Термін погашення кредиту становить 15 років.

У червні уряд Британії надав пакет фінансової допомоги у розмірі 309 млн доларів для нагальних гуманітарних, енергетичних та стабілізаційних потреб в Україні.