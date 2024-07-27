2-CT Hawkeye - це спільна розробка AM General і Mandus Group. 2-CT Hawkeye була створена у США у 2019 році, а у 2021-му армія США підписала контракт на виготовлення двох таких систем для їхньої перевірки та випробувань. Україна отримала як мінімум одну таку машину ще у квітні 2024 року, про це повідомив директор програми AM General Майк Еванс.

Точна кількість переданих Україні артилерійських систем 2-CT Hawkeye тримається у таємниці, однак найбільш ймовірно, що Україна отримала одну з двох наявних у США машин, призначених виключно для тестування системи. На перший погляд може здатися, що передача лише однієї такої системи від США не є важливою для фронту, адже Росія має значну перевагу над Україною у кількості артилерії. Однак за передачею Україні 2-CT Hawkeye може ховатися щось набагато важливіше.

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Справа в тому, що система є абсолютно новою й потребує випробувань перед початком серійного виробництва. Програми тестування 2-CT Hawkeye розпочалися у 2021 році й тривають досі. Передача цієї новітньої зброї Україні, ймовірно, сприятиме повноцінному тестуванню системи та дозволить ділитися досвідом її експлуатації з розробником у США. Реальний бойовий досвід із таким серйозним противником, як Росія, виявить усі переваги та недоліки системи, а також дасть розуміння, чи потрібні такі види озброєння сучасним арміям світу. Україна фактично тестує абсолютно новий напрямок в артилерії – високомобільні артилерійські системи на легкому колісному шасі.

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Що являє собою 2-CT Hawkeye

Головною особливістю цієї артилерійської системи є її висока мобільність. 2-CT Hawkeye – це поєднання класичної американської бойової машини HMMWV M1152 та 105-мм гармати M20. Вага нового комплексу складає лише 4,4 тонни, а габарити наближені до звичайних HMMWV, що робить систему аеромобільною. Її легко транспортувати військовими транспортниками, зокрема AC-130, більше того, існує можливість десантування цих машин у необхідну точку прямо з борту літака. Отже, 2-CT Hawkeye – це легка артилерійська система підвищеної мобільності.

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У разі успішного проходження усіх тестів, військове керівництво США планує повністю відмовитися від звичайних 105-мм гаубиць, 120-мм мінометів та 106-мм безвідкатних гармат на користь 2-CT Hawkeye. Тобто ця новітня система може започаткувати переозброєння американської армії легкими артилерійськими системами цього типу.

105-мм гармата 2-CT Hawkeye призначена для знищення та ураження сухопутних військ, фортифікацій та техніки прямою наводкою або по балістичній траєкторії, як і класична артилерія. Гармата оснащена системою зменшення віддачі «Soft Recoil», яка знижує навантаження на всі вузли та агрегати системи під час пострілу на 50% порівняно зі звичайною 105-мм гарматою. Зниження впливу віддачі покликане збільшити надійність системи та витривалість усіх конструкцій. Це нововведення також дозволяє краще стабілізувати гармату після пострілу, що дає можливість швидше виконати наступний постріл. Після прибуття на вогневу позицію 2-CT Hawkeye може почати вести вогонь всього за півтори хвилини. Скорострільність системи складає близько 8 пострілів на хвилину, однак заряджаючі з екіпажу можуть підтримувати таку скорострільність лише протягом 3 хвилин, після чого вона знижується до 3 пострілів на хвилину.

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Дальність стрільби звичайними боєприпасами становить 11,6 км, а при використанні активно-реактивних боєприпасів дальність вогню збільшується до 20 км. Важливою перевагою цієї експериментальної артсистеми є те, що з нею сумісна вся номенклатура 105-мм боєприпасів країн НАТО.

Штатний екіпаж системи складається з 4-х бійців, але за певних обставин чи необхідності вогонь можуть вести тільки двоє артилеристів. Це, звісно, зменшить скорострільність, але збереже систему як бойову одиницю.

Переваги мобільності та вогневої потужності

Поєднання характеристик мобільності та достатньої вогневої потужності дозволяють військовим неочікувано з’являтися на позиціях, вести вогонь по ворогу й швидко залишати позицію, не наражаючи себе на небезпеку удару у відповідь. Такий стиль ведення бойових дій може виявитися надзвичайно ефективним в умовах війни, яку зараз веде Україна. Відомо, що Росія переважає не лише у кількості артилерійських систем, але й у кількості снарядів до них. За таких умов Україна має берегти кожну артилерійську систему, оскільки вони на вагу золота. Шасі HMMWV забезпечує високі показники прохідності, адже при розробці цієї машини були викладені вимоги про те, що нове авто повинно мати змогу рухатися по танковому сліду. Таким чином позиції для артилеристів можуть розташовуватися у несподіваних для ворога місцях. 2-CT Hawkeye може використовуватися для знищення ворожої артилерії. У поєднанні з контрбатарейними радарами на 10 чи 20 кілометрів ця система стане вкрай ефективною для боротьби із переважаючою артилерією ворога.

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Завдяки тому, що ця артилерійська система побудована на простому, відомому всім колісному шасі HMMWV та 105-мм гарматі M20, у військових не виникне проблем із обслуговуванням та використанням цієї системи. Простота конструкції забезпечує високу надійність артилерійської платформи та дозволяє швидко проводити ремонт із використанням широко розповсюджених деталей. Наприклад, із дуже поширених в Україні HMMWV.

Якщо 2-CT Hawkeye доведе свою ефективність в Україні та успішно пройде тести у США, із масовим виробництвом цього комплексу не виникне жодних проблем. Більше того, використання шасі HMMWV, яке виробляється з 1985 року (із того часу було випущено понад 200 000 таких броньовиків), значно скоротить витрати на створення 2-CT Hawkeye, оскільки для цього будуть використовуватися вже готові автомобілі, розміщені на складах. Те саме стосується і 105-мм гармати, у якій будуть використовуватись раніше виготовлені снаряди, сотні тисяч яких зберігаються на військових складах у США.

Тож поставка обмеженої кількості цих артсистем у квітні 2024 року, очевидно, є чимось більшим, ніж просто черговий пакет зброї від союзника Києва. Масове виробництво може бути розгорнуто із вражаючою швидкістю, і це дозволить Україні отримувати ці системи у великих кількостях. Це також частково вирішить проблему з дефіцитом 155-мм боєприпасів для інших артилерійських систем НАТО, які вже використовуються в Україні. Деякі ділянки фронту зможуть прикривати саме 2-CT Hawkeye.