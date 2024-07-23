Народний депутат від фракції “Європейська Солідарність” Олексій Гончаренко повідомив, що під час засідання погоджувальної ради представники “Слуги народу” та “залишки” забороненої ОПЗЖ виступили проти внесення питання щодо заборони УПЦ МП.

Про це він написав у Telegram.

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У Раді виступили проти розгляду питання щодо заборони УПЦ МП - що відомо

“Новина з погоджувальної ради: фракція “слуга народу” разом із залишками ОПЗЖ проголосували проти внесення у порядок денний питання про заборону московської церкви”, – зазначив нардеп.