Народний депутат від фракції “Європейська Солідарність” Олексій Гончаренко повідомив, що під час засідання погоджувальної ради представники “Слуги народу” та “залишки” забороненої ОПЗЖ виступили проти внесення питання щодо заборони УПЦ МП.
Про це він написав у Telegram.
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У Раді виступили проти розгляду питання щодо заборони УПЦ МП - що відомо
“Новина з погоджувальної ради: фракція “слуга народу” разом із залишками ОПЗЖ проголосували проти внесення у порядок денний питання про заборону московської церкви”, – зазначив нардеп.
Водночас народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що колеги по Раді анонсували блокування трибуни після двох перших голосувань про продовження воєнного стану та мобілізації.
“Через відмову коаліції ставити закон про московську церкву. І виглядає так, що це буде на декілька днів”, – написав він.
Понад 60% українців вважає, що УПЦ МП треба заборонити
Згідно з даними Київського міжнародного інституту соціології, у квітні близько 63% українців вважали, що Церква Московського Патріархату має бути повністю забороненою в Україні.
Також 83% українців вважали, що держава в тій чи іншій мірі має втрутитися в діяльність УПЦ МП.
Ще 20% виступали за дещо «м’якший» підхід, що не передбачає повної заборони, але передбачає встановлення державного контролю та нагляду.
На думку 12% респондентів не варто втручатися у справи УПЦ МП, а розслідувати треба окремі можливі випадки правопорушень.